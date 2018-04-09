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    Во вторник комиссия РФС объявит решение по поводу поля стадиона «Амкара»

    Решение по поводу поля на стадионе «Амкара» «Звезда» будет принято во вторник, 10 апреля, заявил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

    «Поле в Перми? Пока пауза, сейчас все в работе. Завтра будет решение комиссии», – сказал Куликов.

    Напомним, ранее РФС запретил проведение матчей на арене в Перми из-за неудовлетворительного состояния искусственного газона, в результате чего две встречи «Амкара» были перенесены в Уфу и Москву.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.04.2018 17:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 апреля 2018, 18:14

      А зачем? Амкар на выезде всех мочит, ему еще и лучше. Если, конечно, судья 2 левых пена и 2 удаления не назначает.

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