Во вторник комиссия РФС объявит решение по поводу поля стадиона «Амкара»

Решение по поводу поля на стадионе «Амкара» «Звезда» будет принято во вторник, 10 апреля, заявил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

«Поле в Перми? Пока пауза, сейчас все в работе. Завтра будет решение комиссии», – сказал Куликов.

Напомним, ранее РФС запретил проведение матчей на арене в Перми из-за неудовлетворительного состояния искусственного газона, в результате чего две встречи «Амкара» были перенесены в Уфу и Москву.