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    Панченко надеется получить вызов в сборную России на ЧМ

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился мнением о возможном вызове в сборную России.

    – Наше дело – стараться проявлять свои лучшие качества, а Станислав Саламович, уверен, следит за всеми. Понятно, что в последних турах надо действовать очень ярко, чтобы заслужить вызов. Но я уверен в своих силах, буду до последнего верить в осуществление мечты любого футболиста – сыграть на домашнем чемпионате мира.

    – Вы общаетесь с Черчесовым?

    – Он звонил мне сразу после травмы, сказал: «Не переживай, это футбол». Пожелал мне скорейшего выздоровления.

    Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2018 01:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 9 апреля 2018, 19:09

      "Понятно, что в последних турах надо действовать очень ярко, чтобы заслужить вызов."
      Нужно не в последних турах действовать а нужно действовать стабильно чего многим нашем сборникам не хватает. а то берут тех кто может и показывает яркую игру здесь и сейчас а на турнире не могут показать свою яркую игру отсюда и результат

      0
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 11:17

      На месте Черчесова ,конечно Панченко надо брать в сборную.

      1
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 9 апреля 2018, 09:41

      Сейчас Ари паспорт получит и не исключено, что и его вызовут)

      0
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 9 апреля 2018, 08:43

      Погребняк вместо Панченко!

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 9 апреля 2018, 05:14

      Скорее Погребняка вызовут.

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > ДАША Д 9 апреля 2018, 08:20

      это будет грустно

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