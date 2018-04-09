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Панченко надеется получить вызов в сборную России на ЧМ

9 апреля 2018, 01:38
6

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился мнением о возможном вызове в сборную России.

– Наше дело – стараться проявлять свои лучшие качества, а Станислав Саламович, уверен, следит за всеми. Понятно, что в последних турах надо действовать очень ярко, чтобы заслужить вызов. Но я уверен в своих силах, буду до последнего верить в осуществление мечты любого футболиста – сыграть на домашнем чемпионате мира.

– Вы общаетесь с Черчесовым?

– Он звонил мне сразу после травмы, сказал: «Не переживай, это футбол». Пожелал мне скорейшего выздоровления.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Динамо Россия Панченко Кирилл
Комментарии (6)
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ДАША Д
1523240057
Скорее Погребняка вызовут.
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komarinskiy
1523252595
Погребняк вместо Панченко!
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Yarrom89
1523256066
Сейчас Ари паспорт получит и не исключено, что и его вызовут)
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zigbert
1523261869
На месте Черчесова ,конечно Панченко надо брать в сборную.
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Red-white-чемпион
1523290145
"Понятно, что в последних турах надо действовать очень ярко, чтобы заслужить вызов." Нужно не в последних турах действовать а нужно действовать стабильно чего многим нашем сборникам не хватает. а то берут тех кто может и показывает яркую игру здесь и сейчас а на турнире не могут показать свою яркую игру отсюда и результат
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