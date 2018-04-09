Панченко надеется получить вызов в сборную России на ЧМ

"Понятно, что в последних турах надо действовать очень ярко, чтобы заслужить вызов."
Нужно не в последних турах действовать а нужно действовать стабильно чего многим нашем сборникам не хватает. а то берут тех кто может и показывает яркую игру здесь и сейчас а на турнире не могут показать свою яркую игру отсюда и результат
Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился мнением о возможном вызове в сборную России.
– Наше дело – стараться проявлять свои лучшие качества, а Станислав Саламович, уверен, следит за всеми. Понятно, что в последних турах надо действовать очень ярко, чтобы заслужить вызов. Но я уверен в своих силах, буду до последнего верить в осуществление мечты любого футболиста – сыграть на домашнем чемпионате мира.
– Вы общаетесь с Черчесовым?
– Он звонил мне сразу после травмы, сказал: «Не переживай, это футбол». Пожелал мне скорейшего выздоровления.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.