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    Семин: «Победа над «Ростовом»? Мы вернулись в золотую гонку»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 25-го тура РФПЛ против «Ростова» (1:0).

    – Этой победой мы вернулись в золотую гонку, а то нас уже стали списывать со счетов. Команда сыграла на результат. «Ростов» хорошо оборонялся. Видно, что игра у них поставлена.

    – Что сказали в перерыве? «Локомотив» забил в первой же атаке.

    – Мы неплохо играли в первом тайме, но не хватало быстрых перемещений мяча, скоростей и риска в штрафной. Обратили на это внимание. Что касается гола, мы планировали разыграть стандарт именно так. Прямые подачи с углового «Ростов» снимал.

    – Почему не вышел Антон Миранчук?

    – Он получил микротравму. Не можем рисковать здоровьем Антона.

    «Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 52 очка в 25 турах.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    08.04.2018 20:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 8 апреля 2018, 20:46

      Скажите Шпалычу что они и были на первом месте

      -2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 8 апреля 2018, 20:42

      Потеря каждого очка, психологически будет давить на Локо,ведь соперники условно наступают на"пятки".В психологическом плане удерживать преимущество сложнее,чем догонять и ликвидировать отрыв.

      2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 апреля 2018, 20:38

      мне кажется,что юрпалычу пора фужеры из хрусталя из сейфу доставать...чемпиёнство-оно не за горами???

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > koli4ka 9 апреля 2018, 13:02

      какие фужеры, дело еще не сделано!

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 апреля 2018, 20:09

      Победа по игре, заслуженна! Фарфан конечно в порядке

      1
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