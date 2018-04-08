Семин: «Победа над «Ростовом»? Мы вернулись в золотую гонку»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 25-го тура РФПЛ против «Ростова» (1:0).

– Этой победой мы вернулись в золотую гонку, а то нас уже стали списывать со счетов. Команда сыграла на результат. «Ростов» хорошо оборонялся. Видно, что игра у них поставлена.

– Что сказали в перерыве? «Локомотив» забил в первой же атаке.

– Мы неплохо играли в первом тайме, но не хватало быстрых перемещений мяча, скоростей и риска в штрафной. Обратили на это внимание. Что касается гола, мы планировали разыграть стандарт именно так. Прямые подачи с углового «Ростов» снимал.

– Почему не вышел Антон Миранчук?

– Он получил микротравму. Не можем рисковать здоровьем Антона.

«Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 52 очка в 25 турах.