Примера. «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью, Роналду забивает в десяти матчах подряд

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» 1:1.

В составе хозяев гол забил форвард Криштиану Роналду. Португалец забивает за «Реал» в десятом матче подряд во всех соревнованиях. У гостей отличился нападающий Антуан Гризманн.

«Реал» набрал 64 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице. «Атлетико» с 68-ю очками идет на втором месте.

Чемпионат Испании. Примера. 31-й тур

Реал – Атлетико – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 53; 1:1 – Гризманн, 57.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры