Примера. «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью, Роналду забивает в десяти матчах подряд

Жаль, что глянул только обзор. Реал опять по штангам перекладинам решил пройтись, но и атлеты создавали. Навас красавец, вытащил такие мячи, особенно в конце, защита походу снова пожарила.
В матче 31-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» 1:1.
В составе хозяев гол забил форвард Криштиану Роналду. Португалец забивает за «Реал» в десятом матче подряд во всех соревнованиях. У гостей отличился нападающий Антуан Гризманн.
«Реал» набрал 64 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице. «Атлетико» с 68-ю очками идет на втором месте.
Чемпионат Испании. Примера. 31-й тур
Голы: 1:0 – Роналду, 53; 1:1 – Гризманн, 57.