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    Примера. «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью, Роналду забивает в десяти матчах подряд

    В матче 31-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» 1:1.

    В составе хозяев гол забил форвард Криштиану Роналду. Португалец забивает за «Реал» в десятом матче подряд во всех соревнованиях. У гостей отличился нападающий Антуан Гризманн.

    «Реал» набрал 64 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице. «Атлетико» с 68-ю очками идет на втором месте.

    Чемпионат Испании. Примера. 31-й тур

    Реал – Атлетико – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Роналду, 53; 1:1 – Гризманн, 57.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2018 19:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 8 апреля 2018, 20:01

      Жаль, что глянул только обзор. Реал опять по штангам перекладинам решил пройтись, но и атлеты создавали. Навас красавец, вытащил такие мячи, особенно в конце, защита походу снова пожарила.

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 8 апреля 2018, 20:23

      Ты так говоришь буд-то бы Защита Атлетико сыграла хорошо а Атака Реала ещё лучше, защита обеих команд сыграла откровенно говоря плохо, Ковачич в центре это плохая идея, проходили 2-3 острые передачи от защитника к нападающему.. Один из которых привет к голу, не хватало Модрича и Каземиро, Рамос появился только под конец, а что делал до этого не понятно.. Варан тащит, Навас отбил 1 хороший удар и один раз по настоящему спас, Роналду забил на ошибке защитника .. Гризманн тоже на ошибке почти всей обороны реала

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 8 апреля 2018, 19:57

      да пох. на испанию, реал готовит место для 3 кубка лч подряд!

      -1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 8 апреля 2018, 19:36

      Ничья в пользу Барселоны.

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Патронташ 8 апреля 2018, 19:38

      да в пользу барселоны любой результат)))

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Патронташ 8 апреля 2018, 19:38

      я бы сказал ничья в пользу Валенсии) теперь реал обгонять можно и приближаться к атлетико)

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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 8 апреля 2018, 20:25

      Да скорее в пользу Валенсии, но и Барса вперед пошла, потеряли по 2 очка 2-3 команды, думаю на этом можно поставить точку в Чемпионате .. Ну и можно под конец обыграть Барсу на их поле, как мю сделал с ман сити, испортили весь праздник

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