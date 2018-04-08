Зидан: «Раздражение Бэйла я понимаю»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поговорил о фигуре своего полузащитника Гарета Бэйла. Ранее валлиец выразил недовольство тем, что остался в запасе на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса» (3:0).

«Я понимаю раздражение Гарета. Однако мне нужно выбирать тех 11 человек, которые выйдут на поле. Это нормальная ситуация. Все хотят себя проявить. Бэйл по-прежнему важен для нас, у него будут шансы», – сказал француз.

Ранее «Бомбардир» писал, что Бэйл может покинуть «Реал» летом.