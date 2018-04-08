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    Зидан: «Раздражение Бэйла я понимаю»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поговорил о фигуре своего полузащитника Гарета Бэйла. Ранее валлиец выразил недовольство тем, что остался в запасе на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса» (3:0).

    «Я понимаю раздражение Гарета. Однако мне нужно выбирать тех 11 человек, которые выйдут на поле. Это нормальная ситуация. Все хотят себя проявить. Бэйл по-прежнему важен для нас, у него будут шансы», – сказал француз.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Бэйл может покинуть «Реал» летом.

    Источник: AS

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    08.04.2018 12:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 8 апреля 2018, 12:54

      Гаррет нерядовой игрок, его надо отпустить, и как можно быстрее.

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