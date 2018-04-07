Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мхитарян из-за травмы не сыграет против ЦСКА

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ЦСКА (4:1). Армянин был заменен на 61-й минуте.

    По информации источника, хавбек точно пропустит ответную игру с армейцами и встречу 33-го тура АПЛ против «Саутгемптона». В ближайшее время станут известны результаты обследования.

    Ранее сообщалось, что из-за повреждения футболист может выбыть до конца нынешнего сезона.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2018 00:34
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: -366

      Чоткий 12 апреля 2018, 09:40

      Писали же в армянской Звезде. Мхитарян и Шаурмян не поделили палатку на рынке и дрались шампурами. Поэтому Мхитарян травмирован

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 апреля 2018, 06:47

      Для ЦСКА это уже не принципиально.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 7 апреля 2018, 03:44


      СПС ПАРМЕЗАН..Одни штампы и словоблудие .Хи - В ближайшее время....Ранее сообщалось...По информации источника...на неопределенный срок...
      Бомбардир, действительно, хватит плодить чужие никчёмности и спам.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 7 апреля 2018, 03:18

      Бомбардир, тщательнеЕ надо с источниками инфо типа highly likely.
      С ув.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 7 апреля 2018, 03:13

      Ссылка дана на тухленький - Источник: Telegraph.co.uk.
      Не ленивые, идите по ней и прочитайте статейку,- что там изложили про Мхитаряна - футболиста? Да умеющий читать, - прочитает!
      "Армянин был заменен на 61-й минуте" - этой фразы в оригинале я не нашёл!!!!
      Сайт "Бомбардир", что творишь ?!! В футболе есть имена, но нет национальности!!!Фильтруй инфо!




      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 7 апреля 2018, 02:11

      Ничего страшного, на ответную игру вообще можно отправить второй состав, то есть скамеечников, нашим уже ничего не светит

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop > арейская 7 апреля 2018, 03:45

      ЦСКА не сдаётся!!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11