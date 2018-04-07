Мхитарян из-за травмы не сыграет против ЦСКА

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ЦСКА (4:1). Армянин был заменен на 61-й минуте.

По информации источника, хавбек точно пропустит ответную игру с армейцами и встречу 33-го тура АПЛ против «Саутгемптона». В ближайшее время станут известны результаты обследования.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения футболист может выбыть до конца нынешнего сезона.