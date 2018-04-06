Ибрагимович: «ФИФА не пустит меня на ЧМ? Если я захочу поехать, я поеду. Это мое дело»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал информацию о том, что ФИФА может запретить ему участвовать в ЧМ.

«Я хочу играть в футбол. Давайте просто играть в футбол, и тогда мы посмотрим, сыграю ли я на ЧМ.

ФИФА не может остановить меня. Если я хочу поехать на ЧМ, я поеду. То же и со сборной Швеции – если я захочу, я поеду. Это мое дело, а не ФИФА», – сказал Ибрагимович в интервью Eurosport.se

ЧМ пройдет с 14 июня по 15 июля.