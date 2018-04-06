Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ибрагимович: «ФИФА не пустит меня на ЧМ? Если я захочу поехать, я поеду. Это мое дело»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал информацию о том, что ФИФА может запретить ему участвовать в ЧМ.

    «Я хочу играть в футбол. Давайте просто играть в футбол, и тогда мы посмотрим, сыграю ли я на ЧМ.

    ФИФА не может остановить меня. Если я хочу поехать на ЧМ, я поеду. То же и со сборной Швеции – если я захочу, я поеду. Это мое дело, а не ФИФА», – сказал Ибрагимович в интервью Eurosport.se

    ЧМ пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2018 23:12
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 9 апреля 2018, 16:56

      Теперь понятно кого винить в наводнившими в инете рекламами всякий говно 1фон бетов, леонов и прочих жидомассонский букмекерских шаражек

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 апреля 2018, 10:02

      ДА по нему видно, что договорняки катает)))) Фифа, приляг, ты устала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 апреля 2018, 00:17

      Вот за это и не люблю его! Я! Я!!! Я - царь, Я - бог!... Ты такой же человек, как и бомж с вокзала, так же помрешь и сгниешь в могиле! То же мне пуп вселенной )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > ufos73 7 апреля 2018, 17:50

      А все его фанаты, коих миллионы, его именно за это и любят)
      В данном случае, полагаю, его слова справедливы. Что это за херня не пускать на ЧМ одного из лучших напов в истории страны, если и он и тренер Швеции, и миллионы футбольных зрителей хотят, чтобы он там играл. Разве не для зрителей эта игра и турнир в принципе были организованы?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Schicko_008 9 апреля 2018, 19:59

      Вот именно что для болел! Букмекерам на поле делать не чего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 6 апреля 2018, 23:40

      А с какого фига ФИФА может запретить Златану поездку на ЧМ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > mialkov 7 апреля 2018, 00:04

      имеет акции бк..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov > Chernyi Lis 7 апреля 2018, 00:07

      Уже прочитал, понятно((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Масоха 6 апреля 2018, 23:28

      Златко решает!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 6 апреля 2018, 23:19

      ну да..у тя же крыша пиндоссы..плевать на законы..

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11