Ибрагимович: «ФИФА не пустит меня на ЧМ? Если я захочу поехать, я поеду. Это мое дело»

Теперь понятно кого винить в наводнившими в инете рекламами всякий говно 1фон бетов, леонов и прочих жидомассонский букмекерских шаражек
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал информацию о том, что ФИФА может запретить ему участвовать в ЧМ.
«Я хочу играть в футбол. Давайте просто играть в футбол, и тогда мы посмотрим, сыграю ли я на ЧМ.
ФИФА не может остановить меня. Если я хочу поехать на ЧМ, я поеду. То же и со сборной Швеции – если я захочу, я поеду. Это мое дело, а не ФИФА», – сказал Ибрагимович в интервью Eurosport.se
ЧМ пройдет с 14 июня по 15 июля.