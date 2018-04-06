Коутиньо ждет Салаха в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо рассчитывает, что предстоящим летом к каталонскому клубу присоединится его друг Мохамед Салах. Напомним, оба еще недавно выступали вместе в составе «Ливерпуля».

По словам бразильского футболиста, египтянин ради перехода в «Барселону» отказывается от переговоров с «Реалом», из офиса которого ему уже поступают звонки. Коутиньо уверен, что Салах подходит сине-гранатовым больше, чем форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.