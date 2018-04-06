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    Коутиньо ждет Салаха в «Барселоне»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо рассчитывает, что предстоящим летом к каталонскому клубу присоединится его друг Мохамед Салах. Напомним, оба еще недавно выступали вместе в составе «Ливерпуля».

    По словам бразильского футболиста, египтянин ради перехода в «Барселону» отказывается от переговоров с «Реалом», из офиса которого ему уже поступают звонки. Коутиньо уверен, что Салах подходит сине-гранатовым больше, чем форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

    Источник: Don Balon

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    06.04.2018 08:06
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 7 апреля 2018, 18:24

      Если Салах тоже присоединится к Барсе,то тогда Барселона(Ливерпуль)?

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 6 апреля 2018, 16:35

      Зачем он Барселоне ?
      Сезон он проводит отличный и тащит команду , как Суарес в свое время .
      Куда его ставить? Место Дембеле. Пусть Дембеле играет лучше, он еще молод и есть у кого учиться.
      Полузащитника бы в команду еще одного хорошего.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 15:02

      Спору нет ,Салах сильней Гризмана.

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 6 апреля 2018, 13:32

      а вот если Ливерпуль выиграет Лигу Чемпионов то Салаху вообще не нужно никуда уходить)))

      2
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      Рейтинг: -12

      sport1801 6 апреля 2018, 12:02

      Пpoгнозы футбольных матчей -> bets-info.ru

      -3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 6 апреля 2018, 11:41

      Ливерпуль Клоппа готовы растащить по кусочкам, как в своё время растащили его Боруссию. Тут всё зависит от акционеров, чего они хотят. Быстрые гарантированные деньги или стратегию роста.

      0
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 6 апреля 2018, 11:32

      Кто такой Коутиньо?? Человек, который без году неделю играет в Барсе будет навязывать руководству клуба свое мнение, о том, что Салахах лучше подходит клубу...Если бразилец и играл с египтянином в одной команде, это не значит, что Салах круче Гризмана..

      1
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > VVS1985 6 апреля 2018, 19:14

      ты прав! он есть некто и зовут его никак! Мудак полный!!!

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 6 апреля 2018, 10:36

      Салах нужен Ливерпулю

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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > Михас007 6 апреля 2018, 19:15

      да! он наш человек!!!

      0
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 6 апреля 2018, 10:11

      Надеюсь,что Салах порядочнее Коутиньо. А,если история про звонки из офиса испанцев Салаху правда,то "Ливерпуль" должен подать жалобу в УЕФА на действия второй команды Испании. За попытки контакта со своим игроком в обход команды. Хотя это Балон,им верить себя не уважать.

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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 6 апреля 2018, 10:04

      Оставьте в покое ливер.Да и вообще,с каких пор какие-то футболисты решают,кого покупать клубам?!

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