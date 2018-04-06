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Сорокин остался доволен первым матчем на «Екатеринбург Арене»

6 апреля 2018, 07:53

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин остался доволен вводом в строй стадиона «Екатеринбург Арены», который состоялся 1 апреля. На нем прошел матч 24-го тура РФПЛ «Урал» – «Рубин» (1:1).

«На взгляд оргкомитета, все прошло очень неплохо. Мы тестировали многие сервисы, которые станем осуществлять во время ЧМ-2018. Имеются в виду работа с командами, арбитрами, функционирование VIP-зон и VVIP-зон, деятельность волонтеров, мобильная связь и еще целый ряд аспектов.

При этом замечу, что нельзя считать оргкомитет организатором встречи в полной мере, и это распространяется на все тестовые игры. Часто нашу ответственность пытаются преувеличить, но было бы неправильно полагать, что только «Россия-2018» организовывает подобные мероприятия. Большую часть сейчас берут на себя клубы, а мы до 14 июня выступаем в качестве соорганизаторов.

В данном случае, посмотрели как функционирует стадион, в целом остались довольны. И загрузка трибун, и выгрузка после финального свистка прошли хорошо, особенно, для первого матча, никаких очередей не образовывалось.

Конечно, выявились и какие-то негативные моменты, отметили их для себя. Например, люди в соцсетях жаловались на холод и применяли формулировку «сооружение для южных широт». На мороз повлиять не можем, а что такое для южных или северных широт, не понимаю. Есть открытый стадион и закрытый. Но, главное, что уже понятно как все будет выглядеть во время чемпионата мира именно на этой арене.

Большое преимущество заключается в том, что объект возведен в центре города, это не требует экстремальных транспортных мер. К тому же место для екатеринбуржцев намоленное, словом, больших сложностей здесь не ожидаем», – рассказал Сорокин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Урал
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