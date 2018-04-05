Брозович может продолжить карьеру в «Атлетико»

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович вошел в список летних трансферных целей «Атлетико».

«Матрасники» видят в хорвате долгосрочную замену 34-летнему Габи.

25-летний футболист перебрался в миланский клуб из загребского «Динамо» в январе 2015 года. Ожидается, что «нерадзурри» запросят за него не менее 20 миллионов евро.

Контракт Брозовича с «Интером» действует до июня 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами.