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    Матчи «Спартак» – «Тосно» и ЦСКА – «Амкар» состоятся в один день, но в разное время

    Матч 1/2 финала Кубка России между «Спартаком» и «Тосно», а также встреча 23 тура РФПЛ ЦСКА«Амкар» пройдут 18 апреля в Москве, сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

    – Игры «Спартака» и ЦСКА пройдут в один день, но будут разведены по времени.

    – То есть обе игры пройдут 18 апреля?

    – Да, но в разное время.

    Напомним, поединок 23 тура РФПЛ ЦСКА – «Амкар» был перенесен с 18 марта на 18 апреля из-за выборов президента РФ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2018 17:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +33444

      oyabun 5 апреля 2018, 20:32

      А какое это имеет значение? Турниры то разные.

      1
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      Рейтинг: +662

      pato08 > oyabun 5 апреля 2018, 23:03

      Турниры разные, но город один. Три матча,даже в Москве, это много. МВД рекомендует проводить не больше двух матчей в один день

      0
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 5 апреля 2018, 18:46

      Сейчас все для болельщиков сделают. Один в 10 утра, другой в 22 вечера

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 апреля 2018, 17:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тосно навей тоску пещевику

      -5
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