Матчи «Спартак» – «Тосно» и ЦСКА – «Амкар» состоятся в один день, но в разное время

Матч 1/2 финала Кубка России между «Спартаком» и «Тосно», а также встреча 23 тура РФПЛ ЦСКА – «Амкар» пройдут 18 апреля в Москве, сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

– Игры «Спартака» и ЦСКА пройдут в один день, но будут разведены по времени.

– То есть обе игры пройдут 18 апреля?

– Да, но в разное время.

Напомним, поединок 23 тура РФПЛ ЦСКА – «Амкар» был перенесен с 18 марта на 18 апреля из-за выборов президента РФ.