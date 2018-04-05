Серхи Роберто: «Барселону» ждет непростой матч в Риме»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто не ожидал, что его команда столь уверенно переиграет «Рому» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Моя привычная позиция в полузащите, но я играю везде, где это нужно команде.

Мы не ожидали, что результат окажется таким, и мы им очень довольны. Впрочем, впереди еще непростой ответный матч», – заявил футболист.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Рома» завершился со счетом 4:1. Ответная встреча состоится 10 апреля в Риме.