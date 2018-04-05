Вальверде: «Рома» доставила «Барселоне» немало сложностей»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде назвал заслуженной победу своей команды над «Ромой» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Рома» доставила нам немало сложностей. Она высоко прессинговала, из-за чего было сложно направлять мяч вперед.

По ходу сезона бывают разные матчи. Иногда ты получаешь меньше, чем заслуживаешь, иногда – наоборот. Сегодня наши голы были заслуженными. Очень важным стал четвертый гол, забитый после того, как «Рома» сократила отставание.

Футбол – игра ошибок. Ты стремишься вынудить соперника ошибиться и при этом стараешься не допустить ошибок сам. Конечно, хочется, чтобы твои игроки все делали безупречно и никогда не ошибались. Но они ошибаются. Это же делают и тренеры.

Серхио Бускетс только оправился от травмы. Конечно, в идеале ему нужно было еще пару дней на полное восстановление. По ходу матча он почувствовал небольшую боль, и мы не хотели рисковать его здоровьем. Поэтому Бускетс сразу же был заменен.

Луис Суарес не сразу стал забивать в нынешнем чемпионате Испании, но затем его дела пошли в гору. До своего сегодняшнего гола он загубил несколько выгодных моментов, но потом все-таки был вознагражден за трудолюбие и упорство», – сказал специалист после финального свистка.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Рома» завершился со счетом 4:1. Ответная встреча состоится 10 апреля в Риме.