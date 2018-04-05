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    Тихонов пожелал «Спартаку» выиграть Кубок России

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (0:3).

    – Какие чувства от встречи с родным «Спартаком»? Рассчитывали ли на победу в этом матче, или в глубине души понимали, что это тяжело?

    – Любая команда, если будет выходить на поле обреченной, не сможет рассчитывать на что-либо. Мы хотели играть в футбол, хотели побеждать. Местами это получалось. Особенно – во втором тайме. Просто где-то ребята вышли зажатыми. Некоторые из них никогда еще не играли с такими командами. В дебюте где-то не получилось, пропустили относительно быстрый гол. И вот тогда уже раскрепостились.

    После перерыва играли неплохо. Но сказалось мастерство форвардов «Спартака», которые очень быстро выбегают в атаку. Повторю, мы старались и выходили играть на победу. Получилось или нет, вы видели сами. Счет – 1:3.

    – С трибун раздается постоянные переклички «Тихонов Андрей» в исполнении местных болельщиков и спартаковских. Вам они не мешают?

    – Нет, меня это не стесняет! Самое главное, чтобы ребят не стесняло. Это нормально. Я благодарю болельщиков, они меня благодарят – за то, что мы сделали в свое время друг для друга. Большое им спасибо. Как нашим болельщикам, так и спартаковским. Это часть нашей футбольной жизни.

    Поэтому хочу поблагодарить их всех, поздравить «Спартак» с победой и пожелать ему победы в Кубке России. Мы же сегодня старались и будем играть лучше.

    В полуфинале «Спартак» сыграет с «Тосно».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2018 01:46
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 18 апреля 2018, 12:11

      Тихонов Легенда.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 апреля 2018, 19:06

      ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ К ТЕБЕ АНДРЕЙ!!!!!!! уверен вы не затеряетесь и будете классным тренером

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 13:54

      Заслужил Андрей что к нему такое уважение.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 апреля 2018, 11:23

      Спасибо за добрые слова! Чувствуется что от души сказал! Настоящий спартаковец и Легенда!

      5
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 5 апреля 2018, 09:53

      Там больше некому выигрывать)) Финал будет Спартак - Тосно))
      Хотяяяя...Тосно может и "выстрельнуть"))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 апреля 2018, 09:09

      Звонок с Бали...

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 апреля 2018, 08:18

      Здоровья и удачи Тихонову по жизни-настоящий человек и спартаковец.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 5 апреля 2018, 08:14

      Андрюха, и тебе удачи и твоей команде. Ты мужик.

      5
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 5 апреля 2018, 07:57

      Не зря Тихонов несколько раз брал приз как джентельмен

      5
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 5 апреля 2018, 06:38

      Андрей браво!!!одна из легенд Спартака!!! как жаль, что прошло то время!!!

      6
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