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Тихонов пожелал «Спартаку» выиграть Кубок России

5 апреля 2018, 01:46
15

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (0:3).

– Какие чувства от встречи с родным «Спартаком»? Рассчитывали ли на победу в этом матче, или в глубине души понимали, что это тяжело?

– Любая команда, если будет выходить на поле обреченной, не сможет рассчитывать на что-либо. Мы хотели играть в футбол, хотели побеждать. Местами это получалось. Особенно – во втором тайме. Просто где-то ребята вышли зажатыми. Некоторые из них никогда еще не играли с такими командами. В дебюте где-то не получилось, пропустили относительно быстрый гол. И вот тогда уже раскрепостились.

После перерыва играли неплохо. Но сказалось мастерство форвардов «Спартака», которые очень быстро выбегают в атаку. Повторю, мы старались и выходили играть на победу. Получилось или нет, вы видели сами. Счет – 1:3.

– С трибун раздается постоянные переклички «Тихонов Андрей» в исполнении местных болельщиков и спартаковских. Вам они не мешают?

– Нет, меня это не стесняет! Самое главное, чтобы ребят не стесняло. Это нормально. Я благодарю болельщиков, они меня благодарят – за то, что мы сделали в свое время друг для друга. Большое им спасибо. Как нашим болельщикам, так и спартаковским. Это часть нашей футбольной жизни.

Поэтому хочу поблагодарить их всех, поздравить «Спартак» с победой и пожелать ему победы в Кубке России. Мы же сегодня старались и будем играть лучше.

В полуфинале «Спартак» сыграет с «Тосно».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак Тихонов Андрей
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Гридень
1522885579
К хорошему человеку хорошее отношение.
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Spartanez 300
1522887051
Тихонов один из плеяды великих игроков "Спартака" за всю его историю , очень много сделавший для команды в свое время болельщики всегда ему симпатизировали за его скромность и отличную игру , желаю удачи Андрею в дальнейшем а "Спартаку" очередной кубок в копилку команды .
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Александ1982
1522899537
Андрей браво!!!одна из легенд Спартака!!! как жаль, что прошло то время!!!
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Юрий Б.
1522904256
Не зря Тихонов несколько раз брал приз как джентельмен
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MDAR
1522905250
Андрюха, и тебе удачи и твоей команде. Ты мужик.
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Диктор
1522905529
Здоровья и удачи Тихонову по жизни-настоящий человек и спартаковец.
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OfaZavr
1522916626
Спасибо за добрые слова! Чувствуется что от души сказал! Настоящий спартаковец и Легенда!
Ответить
zigbert
1522925698
Заслужил Андрей что к нему такое уважение.
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Полная Канистра
1522944374
ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ К ТЕБЕ АНДРЕЙ!!!!!!! уверен вы не затеряетесь и будете классным тренером
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Spartak Piter
1524042696
Тихонов Легенда.
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