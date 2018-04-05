Тихонов пожелал «Спартаку» выиграть Кубок России

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (0:3).

– Какие чувства от встречи с родным «Спартаком»? Рассчитывали ли на победу в этом матче, или в глубине души понимали, что это тяжело?

– Любая команда, если будет выходить на поле обреченной, не сможет рассчитывать на что-либо. Мы хотели играть в футбол, хотели побеждать. Местами это получалось. Особенно – во втором тайме. Просто где-то ребята вышли зажатыми. Некоторые из них никогда еще не играли с такими командами. В дебюте где-то не получилось, пропустили относительно быстрый гол. И вот тогда уже раскрепостились.

После перерыва играли неплохо. Но сказалось мастерство форвардов «Спартака», которые очень быстро выбегают в атаку. Повторю, мы старались и выходили играть на победу. Получилось или нет, вы видели сами. Счет – 1:3.

– С трибун раздается постоянные переклички «Тихонов Андрей» в исполнении местных болельщиков и спартаковских. Вам они не мешают?

– Нет, меня это не стесняет! Самое главное, чтобы ребят не стесняло. Это нормально. Я благодарю болельщиков, они меня благодарят – за то, что мы сделали в свое время друг для друга. Большое им спасибо. Как нашим болельщикам, так и спартаковским. Это часть нашей футбольной жизни.

Поэтому хочу поблагодарить их всех, поздравить «Спартак» с победой и пожелать ему победы в Кубке России. Мы же сегодня старались и будем играть лучше.

В полуфинале «Спартак» сыграет с «Тосно».