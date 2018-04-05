Ди Франческо: «Играть с «Барселоной» было бы проще, если бы арбитры не помогали им»

Большой привет всем поставившим минус за мой комментарий. Я, как принято говорить, "топлю" за "Барселону" ещё с 90-х годов. И, когда, писал: -Это-же "Барселона" хотел сказать о силе команды, а не о чьей-то ей помощи. Но как говорил БГ: -"Каждый находит свой смысл в моих песнях". Всем удачи!!!
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:4)
«Было сложно. Но определенно было бы проще, если бы арбитр не помогал им. Он принимал решения в пользу «Барселоны». Для них это очень хороший результат, но мы хотим продолжить мечтать о полуфинале. Для этого мы должны провести потрясающий матч дома. Мы не опустим руки.
Результат несправедлив. Они забили нам четыре мяча, но это слишком много для той игры, что мы демонстрировали», – сказал Ди Франческо.
Ответная встреча пройдет 10 апреля.