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    Ди Франческо: «Играть с «Барселоной» было бы проще, если бы арбитры не помогали им»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:4)

    «Было сложно. Но определенно было бы проще, если бы арбитр не помогал им. Он принимал решения в пользу «Барселоны». Для них это очень хороший результат, но мы хотим продолжить мечтать о полуфинале. Для этого мы должны провести потрясающий матч дома. Мы не опустим руки.

    Результат несправедлив. Они забили нам четыре мяча, но это слишком много для той игры, что мы демонстрировали», – сказал Ди Франческо.

    Ответная встреча пройдет 10 апреля.

    Источник: Marca

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    05.04.2018 01:23
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 5 апреля 2018, 17:27

      Большой привет всем поставившим минус за мой комментарий. Я, как принято говорить, "топлю" за "Барселону" ещё с 90-х годов. И, когда, писал: -Это-же "Барселона" хотел сказать о силе команды, а не о чьей-то ей помощи. Но как говорил БГ: -"Каждый находит свой смысл в моих песнях". Всем удачи!!!

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 5 апреля 2018, 13:38

      Слабые после драки всегда ищут оправданий. Проиграл, будь добр признать поражение, а не плакаться как .....!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 5 апреля 2018, 11:52

      Ты бы лучше объяснил своим футболёрам "в какие ворота гнать" :)))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +617

      nelez 5 апреля 2018, 09:19

      Бедный Франческо. Девятером против 13 , что ты смог бы сделать? Барса не хватало вам? Еще Де Росси и Манола перешли в их сторону.
      На счет судьи , ошибся всего один раз , пенальти не дал. А если дал бы , это было еще начало игры. А если барса пропускает в начале разгром соперника неизбежен.
      Счет по игре , хотья я болельщик Реала , правда ест правда. Поздравяю адекватных болельщиков барсы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      BARCA R10 5 апреля 2018, 08:43

      БАРСАААААААААААА!!!!!!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      coocoo 5 апреля 2018, 07:39

      Если бы в первом тайме дали пеналь, было бы конечно интереснее, но боюсь что результат был бы тот же, если не больше

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 5 апреля 2018, 07:27

      А что первые два гола Арбитры забили? Я что-то ничего такого сверхъестественного не увидел в судье, просто все же говорят про судью, вот и Этот Начал

      6
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 5 апреля 2018, 06:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это всё-же Барселона.

      -5
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 5 апреля 2018, 06:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да. Арбитры всегда помогают бабсерлонке

      -6
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 5 апреля 2018, 04:55

      Играть было бы проще если бы ваши игроки не помогали им..)

      7
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