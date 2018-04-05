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  • Ди Франческо: «Играть с «Барселоной» было бы проще, если бы арбитры не помогали им»

Ди Франческо: «Играть с «Барселоной» было бы проще, если бы арбитры не помогали им»

5 апреля 2018, 01:23
13

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:4)

«Было сложно. Но определенно было бы проще, если бы арбитр не помогал им. Он принимал решения в пользу «Барселоны». Для них это очень хороший результат, но мы хотим продолжить мечтать о полуфинале. Для этого мы должны провести потрясающий матч дома. Мы не опустим руки.

Результат несправедлив. Они забили нам четыре мяча, но это слишком много для той игры, что мы демонстрировали», – сказал Ди Франческо.

Ответная встреча пройдет 10 апреля.

Источник: Marca
Лига чемпионов Рома Барселона Ди Франческо Эусебио
Комментарии (13)
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Боцман59rus
1522888026
лупить по своим воротам, тоже арбитр заставлял?
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Бухбух
1522891469
Пенальти на Джеко в 1 тайме был 100%.
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Mr Abdullaev
1522893312
Играть было бы проще если бы ваши игроки не помогали им..)
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Евгений П
1522898829
Да. Арбитры всегда помогают бабсерлонке
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Ще Гевара
1522898850
Это всё-же Барселона.
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Football06
1522902421
А что первые два гола Арбитры забили? Я что-то ничего такого сверхъестественного не увидел в судье, просто все же говорят про судью, вот и Этот Начал
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coocoo
1522903162
Если бы в первом тайме дали пеналь, было бы конечно интереснее, но боюсь что результат был бы тот же, если не больше
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nelez
1522909157
Бедный Франческо. Девятером против 13 , что ты смог бы сделать? Барса не хватало вам? Еще Де Росси и Манола перешли в их сторону. На счет судьи , ошибся всего один раз , пенальти не дал. А если дал бы , это было еще начало игры. А если барса пропускает в начале разгром соперника неизбежен. Счет по игре , хотья я болельщик Реала , правда ест правда. Поздравяю адекватных болельщиков барсы.
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la verdad
1522918368
Ты бы лучше объяснил своим футболёрам "в какие ворота гнать" :)))))
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Fin035
1522924710
Слабые после драки всегда ищут оправданий. Проиграл, будь добр признать поражение, а не плакаться как .....!
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