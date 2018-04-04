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    Мюллер: «Выездная победа – хорошо, но мы хотим выиграть и в Мюнхене»

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер отметил, что его команда довольна победой в выездном матче первого четвертьфинала Лиги чемпионов с «Севильей», но настраивается на подобный результат и в ответной встрече.

    «Наша команда – сильнее, пускай мы и не показывали этого на протяжении всей игры.

    Мы позволили соперникам создать слишком много моментов, теряя мяч очень легко. Мы не использовали пространство в середине поля и не действовали в должном темпе.

    В перерыве Хайнкес был недоволен, да и мы тоже. Когда мы повысили темп, дела пошли лучше. Выездная победа – всегда хороший результат, но мы хотим выиграть и в Мюнхене», – считает Мюллер.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Севилья» – «Бавария» завершился со счетом 1:2. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мюнхене.

    Источник: УЕФА

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    04.04.2018 08:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 4 апреля 2018, 10:02

      Победы на Альянц - Арена ждём однозначно, главное без травм и карточек, которых уже перебор!

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