Карвахаль: «Гол Роналду войдет в историю»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль уверен, что второй гол Криштиану Роналду с его подачи в ворота «Ювентуса» в четвертьфинале Лиги чемпионов войдет в историю.

«Произошедшее лучше всего характеризуют аплодисменты на трибунах в адрес Криштиану.

Мы на ходу. Мой навес на Криштиану получился хорошим, но по-настоящему хорошим получился удар. Этот гол войдет в историю», – считает футболист.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Турине встречались «Ювентус» и «Реал», завершился со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Мадриде 11 апреля.