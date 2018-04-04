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    Карвахаль: «Гол Роналду войдет в историю»

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль уверен, что второй гол Криштиану Роналду с его подачи в ворота «Ювентуса» в четвертьфинале Лиги чемпионов войдет в историю.

    «Произошедшее лучше всего характеризуют аплодисменты на трибунах в адрес Криштиану.

    Мы на ходу. Мой навес на Криштиану получился хорошим, но по-настоящему хорошим получился удар. Этот гол войдет в историю», – считает футболист.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Турине встречались «Ювентус» и «Реал», завершился со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Мадриде 11 апреля.

    Источник: УЕФА

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    04.04.2018 06:42
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