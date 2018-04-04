Дибала и Рамос пропустят ответный матч «Реал» – «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не сможет принять участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Аргентинец пропустит встречу из-за удаления на 66-й минуте первой игры с мадридцами (0:3).

У «Реала» в ответном матче из-за перебора желтых карточек не сыграет Серхио Рамос.