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    Дибала и Рамос пропустят ответный матч «Реал» – «Ювентус»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не сможет принять участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    Аргентинец пропустит встречу из-за удаления на 66-й минуте первой игры с мадридцами (0:3).

    У «Реала» в ответном матче из-за перебора желтых карточек не сыграет Серхио Рамос.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2018 01:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -34

      ninakopernik 4 апреля 2018, 06:15

      Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- https://clck.ru/Csvcx

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 4 апреля 2018, 01:14

      сначала было неприятно узнать что рамос пропустит.. теперь то сам бог велел. В ответке и начо сыграет нормально думаю. А рамос чистым будет хоть

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