Дибала и Рамос пропустят ответный матч «Реал» – «Ювентус»

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- https://clck.ru/Csvcx
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не сможет принять участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».
Аргентинец пропустит встречу из-за удаления на 66-й минуте первой игры с мадридцами (0:3).
У «Реала» в ответном матче из-за перебора желтых карточек не сыграет Серхио Рамос.