Football Italia: Спаллетти останется в «Интере» только в случае выхода в Лигу чемпионов

Какая ЛЧ, у вас впервые за 8 лет нормальный тренер и команда показывает футбол, а не хер знает что, радуйтесь
Руководство итальянского «Интера» определилось с условием, при котором нынешний главный тренер команды Лучано Спаллетти продолжит работу в клубе. Специалист должен вывести черно-синих в Лигу чемпионов.
В противном случае миланцев летом возглавит другой специалист, о чем пишет источник. Ранее Спаллетти выражал уверенность, что останется в клубе на следующий сезон.
Сейчас «Интер» отстает от зоны Лиги чемпионов на два очка.