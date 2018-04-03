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    Football Italia: Спаллетти останется в «Интере» только в случае выхода в Лигу чемпионов

    Руководство итальянского «Интера» определилось с условием, при котором нынешний главный тренер команды Лучано Спаллетти продолжит работу в клубе. Специалист должен вывести черно-синих в Лигу чемпионов.

    В противном случае миланцев летом возглавит другой специалист, о чем пишет источник. Ранее Спаллетти выражал уверенность, что останется в клубе на следующий сезон.

    Сейчас «Интер» отстает от зоны Лиги чемпионов на два очка.

    Источник: Football Italia

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    03.04.2018 20:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +102

      Shogun 3 апреля 2018, 21:14

      Какая ЛЧ, у вас впервые за 8 лет нормальный тренер и команда показывает футбол, а не хер знает что, радуйтесь

      2
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      Рейтинг: +4025

      raritet 3 апреля 2018, 21:02

      Придется поболеть за Интер. Лучано прекрасный тренер и о нем самые теплые воспоминания.

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