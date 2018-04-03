Football Italia: Спаллетти останется в «Интере» только в случае выхода в Лигу чемпионов

Руководство итальянского «Интера» определилось с условием, при котором нынешний главный тренер команды Лучано Спаллетти продолжит работу в клубе. Специалист должен вывести черно-синих в Лигу чемпионов.

В противном случае миланцев летом возглавит другой специалист, о чем пишет источник. Ранее Спаллетти выражал уверенность, что останется в клубе на следующий сезон.

Сейчас «Интер» отстает от зоны Лиги чемпионов на два очка.