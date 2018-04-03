Симонян: «Возможно, Мусаев будет возглавлять «Краснодар» лишь до конца сезона»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал назначение на пост главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Специалист будет работать с клубом до конца текущего сезона.

«Тот же Шалимов, тот же Галицкий лучше знакомы с его способностями. Дай Бог, чтобы он справился. Возможно, это назначение до окончания чемпионата, а потом Галицкий будет решать. Надо, чтобы Мусаев себя зарекомендовал, а потом получил категории А и Pro. Сергей Николаевич решил доверить молодому тренеру. Пожелаем ему удачи», – сказал Симонян.

«Краснодар» после 24 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.