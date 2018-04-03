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  • Симонян: «Возможно, Мусаев будет возглавлять «Краснодар» лишь до конца сезона»

Симонян: «Возможно, Мусаев будет возглавлять «Краснодар» лишь до конца сезона»

3 апреля 2018, 14:14
3

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал назначение на пост главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Специалист будет работать с клубом до конца текущего сезона.

«Тот же Шалимов, тот же Галицкий лучше знакомы с его способностями. Дай Бог, чтобы он справился. Возможно, это назначение до окончания чемпионата, а потом Галицкий будет решать. Надо, чтобы Мусаев себя зарекомендовал, а потом получил категории А и Pro. Сергей Николаевич решил доверить молодому тренеру. Пожелаем ему удачи», – сказал Симонян.

«Краснодар» после 24 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (3)
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Cubinec1989
1522754916
Галицкий четко и конкретно в интервью сказал почему и насколько пришел Мурад Мусаев.
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vladimir-7
1522757865
Думаю, Галицкий лучше всех знает, что ему делать и когда. И об этом он уже сказал.
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Sky Spartak
1522762200
Галицкий сказал же,что в оставшихся турах он будет знакомится с командой...для след. сезона...
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