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    Симонян: «Возможно, Мусаев будет возглавлять «Краснодар» лишь до конца сезона»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал назначение на пост главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Специалист будет работать с клубом до конца текущего сезона.

    «Тот же Шалимов, тот же Галицкий лучше знакомы с его способностями. Дай Бог, чтобы он справился. Возможно, это назначение до окончания чемпионата, а потом Галицкий будет решать. Надо, чтобы Мусаев себя зарекомендовал, а потом получил категории А и Pro. Сергей Николаевич решил доверить молодому тренеру. Пожелаем ему удачи», – сказал Симонян.

    «Краснодар» после 24 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Sport24

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    03.04.2018 14:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1269

      Sky Spartak 3 апреля 2018, 16:30

      Галицкий сказал же,что в оставшихся турах он будет знакомится с командой...для след. сезона...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 апреля 2018, 15:17

      Думаю, Галицкий лучше всех знает, что ему делать и когда. И об этом он уже сказал.

      1
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 3 апреля 2018, 14:28

      Галицкий четко и конкретно в интервью сказал почему и насколько пришел Мурад Мусаев.

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