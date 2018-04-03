Уткин – о штрафе Дзюбы за игру с «Зенитом»: «120 тысяч составляет 3,42% от его годового дохода»

Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин прокомментировал возможность выплаты штрафа нападающим «Арсенала» Артемом Дзюбой за игру против «Зенита», права на форварда которому принадлежат.

«Это будет во всех новостях сегодня. На эту тему будут взяты интервью, это событие станет строчкой в википедии – и действительно, такое происходит впервые, пожалуй, в новой истории нашего футбола.

Арендованный «Арсеналом» у «Зенита» Артем Дзюба решил сам заплатить отступные за право играть матч против команды, которой принадлежит его контракт. Деньги большие: 120к €.

Круто.

Все об этом напишут, все обсудят, а если репортаж о матче «Арсенал» – «Зенит» будет вести коллега Шмурнов, человек искренний и эмоциональный, он весь день будет писать настоящим апельсиновым соком.

Российские клубы-скупщики всегда включают в договор об аренде такой пункт: игра против своего клуба – допденьги.

Но вот что интересно.

До матча «Арсенал» – «Зенит» 3 недели. А игра «Зенита» с «Краснодаром» состоится через 4 дня. Олегу Шатову, ушедшему в аренду из «Зенита» в те же сроки и по той же причине, что и Дзюба, ничто не помешает выйти на поле в эту субботу. У него в контракте такого пункта нет.

И совсем не потому, что представители «Зенита» забыли это оговорить. А просто Шатов с самого начала не хотел ограничений в играх за «Краснодар». Он шел в аренду в год чемпионата мира за игровой практикой и просто сразу подумал, что если сыграть не 10 игр (по календарю), а 9 – это на 10% меньше. И игрой с сильным соперником, если идешь доказывать свою дееспособность, жертвовать неправильно.

И пункта не стало.

Разумеется, то, что в контракте Дзюбы было прописано как опция выкупа игры, в случае Шатова просто была учтена сразу при заключении сделки.

Пару недель назад я назвал Дзюбу глупцом, а неделю назад повторил. Сейчас я должен извиниться перед Артемом. Он, конечно, совсем не дурак. Дзюба как раз умный!

Дурак тут, ясное дело, Шатов. Ну кто знает о нюансах его контракта? Откуда возьмется строчка в википедии? Все прошляплено. Упущено.

А Дзюба красавчик.

Тем более 120 тысяч евро – это много. Очень. У меня и сбережений-то столько не наберется к почти полтиннику; у Артема широкая душа.

В год он получает, впрочем, 3,5 миллиона. И 120 тысяч составляет 3,42% от его годового дохода (только от зарплаты, не считая рекламы и премий).

Ведущий игрок моей команды «Эгриси» Игорь Струнин работает продавцом в магазине и получает в месяц 30 тысяч. В другой валюте. В рублях; что почетно, как любой честный заработок.

3,42% от годового, не считая, конечно, доходов от рекламы и премий (охохо), составляет 12 312 рублей. Профессиональные бутсы стоят 18 тысяч. Немного больше (кстати, на сезон одной пары оказалось мало – хорошо Puma подарила вторую пару, есть у «Эгриси» поклонники в самых неожиданных сферах).

За часть своего годового заработка, которая в пропорции меньше той суммы, которую футболист-любитель Москвы потратит на бутсы, то есть самое необходимое, Артем Дзюба получает...

В общем, он молодец.

В отличие от тихони Шатова. Ну и в отличие от половины примерно игроков-любителей в стране», – написал Уткин.