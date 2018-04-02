Игнашевич: «Увидел новость, что Роналду сыграл 900-й матч в карьере. Понял, что мои 800 не катят»

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился эмоциями от победы над «Ростовом» (2:1) в поединке 24 тура РФПЛ, а также рассказал, как относится к тому, что сыграл уже 800 матчей на взрослом уровне.

– Была тяжeлая игра. Мы давно здесь не побеждали, но удачно для себя проводили старый стадион. С ним связано достаточно хороших воспоминаний. Взяли здесь серебро, достойно играли. Но время не стоит на месте, теперь будем выигрывать на новом ростовском стадионе.

– Армейцы в очередной раз проявили характер. Как оцените игру и действия соперника?

– Уже по разминке было понятно, что выиграет тот, кто будет больше бить. Поле не позволяло играть в футбол. «Ростов» действовал в агрессивной, старой британской манере. Но мы подстроились под эту игру и оказались чуть удачливее в завершении.

– Вы провели 800-й матч на взрослом уровне. Что сейчас испытываете?

– Сейчас уже ничего не чувствую. Я ждал эту цифру, спокойно ее воспринимаю. Но всю неделю пытался осознать это и наткнулся на новость о том, что Роналду сыграл 900-й матч! Понял, что мои 800 не катят (смеется).

– Понятно, что в твоей карьере был финал Кубка УЕФА, свершения со сборной. Тем не менее, назови три топ-матча из этих восьми сотен.

– Финал Кубка УЕФА со «Спортингом», победа над «Локомотивом» в чемпионском матче. Победу с «Локомотивом» над ЦСКА в золотом матче в 2002-м называть не стану (улыбается). Третий матч – ничья с «Кубанью», принeсшая нам долгожданные золотые медали.

– Испытываете ностальгию? Будет ли 900-й?

– Никакой ностальгии. Я смотрю только вперед, у нас в этом сезоне еще много игр. Конечно, 900-й не сыграю, но смотрю оптимистично на оставшуюся часть сезона.