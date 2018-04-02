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    Игнашевич: «Увидел новость, что Роналду сыграл 900-й матч в карьере. Понял, что мои 800 не катят»

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился эмоциями от победы над «Ростовом» (2:1) в поединке 24 тура РФПЛ, а также рассказал, как относится к тому, что сыграл уже 800 матчей на взрослом уровне.

    – Была тяжeлая игра. Мы давно здесь не побеждали, но удачно для себя проводили старый стадион. С ним связано достаточно хороших воспоминаний. Взяли здесь серебро, достойно играли. Но время не стоит на месте, теперь будем выигрывать на новом ростовском стадионе.

    – Армейцы в очередной раз проявили характер. Как оцените игру и действия соперника?

    – Уже по разминке было понятно, что выиграет тот, кто будет больше бить. Поле не позволяло играть в футбол. «Ростов» действовал в агрессивной, старой британской манере. Но мы подстроились под эту игру и оказались чуть удачливее в завершении.

    – Вы провели 800-й матч на взрослом уровне. Что сейчас испытываете?

    – Сейчас уже ничего не чувствую. Я ждал эту цифру, спокойно ее воспринимаю. Но всю неделю пытался осознать это и наткнулся на новость о том, что Роналду сыграл 900-й матч! Понял, что мои 800 не катят (смеется).

    – Понятно, что в твоей карьере был финал Кубка УЕФА, свершения со сборной. Тем не менее, назови три топ-матча из этих восьми сотен.

    – Финал Кубка УЕФА со «Спортингом», победа над «Локомотивом» в чемпионском матче. Победу с «Локомотивом» над ЦСКА в золотом матче в 2002-м называть не стану (улыбается). Третий матч – ничья с «Кубанью», принeсшая нам долгожданные золотые медали.

    – Испытываете ностальгию? Будет ли 900-й?

    – Никакой ностальгии. Я смотрю только вперед, у нас в этом сезоне еще много игр. Конечно, 900-й не сыграю, но смотрю оптимистично на оставшуюся часть сезона.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    02.04.2018 18:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 3 апреля 2018, 00:04

      Игнашевич - правильный футболист ,у коней такие давно водились.Молодец.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 2 апреля 2018, 22:41

      сейчас таких уже и не найдешь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 2 апреля 2018, 21:58

      Респект

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 2 апреля 2018, 20:15

      По Российским меркам Игнашевич - топовый защитник. Особой грубости за ним никогда не было, если и удалялся за свою карьеру - то очень мало. Скорости бы чуток добавить - поиграл бы еще годика 2-3.

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 апреля 2018, 19:38

      На российском уровне, Игнашевич-легенда!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 2 апреля 2018, 19:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Роналду играет в Футбол, а это дерево в "Монополию" ... Потому и не катит ...

      -6
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > Нострадамус_Саша 2 апреля 2018, 19:38

      А ты умник во что играешь,в карманный бильярд?

      6
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