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    Форма Лингарда убедила Моуринью отказаться от идеи приобрести Озила

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который хотел видеть в своей команде полузащитника «Арсенала» Месута Озила, решил отказаться от своей идеи ввиду формы, которую набрал Джесси Лингард.

    Сообщения об интересе «красных дьяволов» к немцу появились во время зимнего трансферного окна. Впоследствии многие были удивлены, что манкунианцы предпочли не покупать футболиста, особенно учитывая тот факт, что португальский специалист ранее тренировал его в «Реале». Тем не менее «Манчестер Юнайтед» решил не заключать сделку по Озилу из-за формы Лингарда.

    В текущем сезоне 25-летний англичанин провел 40 матчей, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    02.04.2018 18:07
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