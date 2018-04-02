Форма Лингарда убедила Моуринью отказаться от идеи приобрести Озила

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который хотел видеть в своей команде полузащитника «Арсенала» Месута Озила, решил отказаться от своей идеи ввиду формы, которую набрал Джесси Лингард.

Сообщения об интересе «красных дьяволов» к немцу появились во время зимнего трансферного окна. Впоследствии многие были удивлены, что манкунианцы предпочли не покупать футболиста, особенно учитывая тот факт, что португальский специалист ранее тренировал его в «Реале». Тем не менее «Манчестер Юнайтед» решил не заключать сделку по Озилу из-за формы Лингарда.

В текущем сезоне 25-летний англичанин провел 40 матчей, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.