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    У Гончаренко произошел конфликт с Вернблумом

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о конфликте с полузащитником Понтусом Вернблумом в матче 24-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:1).

    Перепалка между специалистом и футболистом произошла прямо во время игры.

    «У нас здоровый коллектив, в котором перепалка с Понтусом является здоровой ситуацией. Иногда с Понтусом не мешает поспорить, чтобы был выше градус игры или тренировки, когда это надо сделать», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2018 00:40
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 апреля 2018, 09:57

      Хватит ругаться! Впереди Арсенал!!!

      0
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      Рейтинг: +8026

      nik55 2 апреля 2018, 17:39

      послали друг друга и весь разговор

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 11:02

      ну если не переходит разумных границ в споре с тренером то почему бы и нет.

      3
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 2 апреля 2018, 09:59

      Понтус от своего стиля на поле не отступил, но установки Гончаренко выполнил: гол забил, градус игры повысил, победу армейцам выгрыз, был полезен, как в атаке, так и в защите.Уверен, что конфликта между Гончаренко и Понтусом нет, но интересно о чем Понтус высказывался на шведском во время игры (не думаю, что комментатор матча знает шведский язык, и его высказывание о том, что якобы Понтус ругается с Гончаренко - преждевременно).

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 апреля 2018, 09:29

      "На х... посылай, но голы забивай" (с)

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      Рейтинг: +452

      denzillo > С-Пб on-line 2 апреля 2018, 12:47

      Да да, тренер какой то Васёк, почему бы и на х... не послать его-ведь я же ВЕЛИКИЙ миллионер-костолом!

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > denzillo 2 апреля 2018, 14:11

      Месье, а Зе не посылал массимушку на вялый мясной?

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 апреля 2018, 08:28

      Надеюсь, перепалка в конфликт не перерастёт...

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 2 апреля 2018, 08:27

      это хорошо еще Понтус по-русски не говорит, вот это прилетало бы всем!)

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 апреля 2018, 08:01

      Главное, чтобы в этих перепалках тренер не оказался чмом, как это было у Слуцкого, когда его Дзагоев посылал на х... О каком-то авторитете тренера после этого и речи быть не может.*********

      0
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      Рейтинг: +2564

      атеист 2 апреля 2018, 06:10

      Перепалка и конфликт, это совсем не одно и то же.

      2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 2 апреля 2018, 05:24

      Это было сделано специально, чтобы встряхнуть команду. Эффект достигнут.

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