У Гончаренко произошел конфликт с Вернблумом

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о конфликте с полузащитником Понтусом Вернблумом в матче 24-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:1).

Перепалка между специалистом и футболистом произошла прямо во время игры.

«У нас здоровый коллектив, в котором перепалка с Понтусом является здоровой ситуацией. Иногда с Понтусом не мешает поспорить, чтобы был выше градус игры или тренировки, когда это надо сделать», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».