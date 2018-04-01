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    Чакир рассудит «Ювентус» и «Реал», Орсато – «Севилью» и «Баварию»

    УЕФА назначил судей на первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Матч «Ювентус»«Реал» обслужит турецкая бригада во главе с Чунейтом Чакиром. Ему будут помогать Бахаттин Дуран, Тарик Онгун, Хюсейин Гечек и Барыш Шимшек. Резервный судья – Мустафа Эйисой.

    Матч «Севилья»«Бавария» обслужит итальянская бригада. Главный арбитр – Даниэле Орсато, лайнсмены – Риккардо Ди Фьоре и Лоренцо Манганелли. Судьи у ворот –Давиде Масса и Антонио Дамато, резервный рефери – Алессандро Джаллатини.

    Источник: УЕФА

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    01.04.2018 15:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +720

      Flydis 1 апреля 2018, 18:46

      Чакир рассудит «Ювентус» и «Реал», но в итоге победит «Барселона».

      1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 1 апреля 2018, 15:44

      Ооо. Чакир. Смело можно ставить на реал.

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