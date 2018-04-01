Чакир рассудит «Ювентус» и «Реал», Орсато – «Севилью» и «Баварию»

УЕФА назначил судей на первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Матч «Ювентус» – «Реал» обслужит турецкая бригада во главе с Чунейтом Чакиром. Ему будут помогать Бахаттин Дуран, Тарик Онгун, Хюсейин Гечек и Барыш Шимшек. Резервный судья – Мустафа Эйисой.

Матч «Севилья» – «Бавария» обслужит итальянская бригада. Главный арбитр – Даниэле Орсато, лайнсмены – Риккардо Ди Фьоре и Лоренцо Манганелли. Судьи у ворот –Давиде Масса и Антонио Дамато, резервный рефери – Алессандро Джаллатини.