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  • Адриано: «Мы будем продолжать работать, чтобы еще ближе подойти к «Локомотиву»

Адриано: «Мы будем продолжать работать, чтобы еще ближе подойти к «Локомотиву»

1 апреля 2018, 13:31
16

Нападающий «Спартака» Луис Адриано в интервью Lance прокомментировал результат матча 24-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:1).

«Это была сложная игра, очень важная, что сделало победу еще более значимой. Мы на втором месте и приблизились к лидеру. Слава богу, что я в очередной раз смог помочь команде.

Мы будем продолжать работать, чтобы еще ближе подойти к лидеру», – сказал Адриано.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблцие, на два очка отставая от «Локомотива». У железнодоржников игра в запасе.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Адриано Луис
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1522579269
Очень надеемся на самоотдачу наших игроков. Но только не с такой, какую показывали в первом тайме с Тосно. И, главное, без травм!
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Соа́рес де Мора́ис
1522580090
Подойти и обойти, так правильнее)
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hevbn 28
1522582976
Только так "шаг за шагом" надо проводить концовку сезона, надо пытаться выиграть все матчи , а там смотреть что получится.
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Диктор
1522583106
И мы верим в вас
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ivany4
1522584017
Хорошо что вовремя одумались и взялись за ум. Да с Каррерой нм повезло. Раз такой настрой есть, то надо догонять и перегонять!!!
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RedWhiteFans2
1522584528
Работать не надо. Забивать свои мячи надо. Задолбали с 5 метров по гусям. Дети уже смеются.
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zigbert
1522587288
Продолжайте в таком же духе.
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Антибиотик
1522590945
Федун для Спартака нащупал оптимального тренера за последние...в общем много лет. Концовка чемпионата будет интересной.
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tlumachova
1522591541
Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- https://is.gd/sy5bVv
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OfaZavr
1522596545
вы уж постарайтесь и отдайте все силы в заключительных матчах сезона.
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