Адриано: «Мы будем продолжать работать, чтобы еще ближе подойти к «Локомотиву»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано в интервью Lance прокомментировал результат матча 24-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:1).

«Это была сложная игра, очень важная, что сделало победу еще более значимой. Мы на втором месте и приблизились к лидеру. Слава богу, что я в очередной раз смог помочь команде.

Мы будем продолжать работать, чтобы еще ближе подойти к лидеру», – сказал Адриано.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблцие, на два очка отставая от «Локомотива». У железнодоржников игра в запасе.