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    Адриано: «Мы будем продолжать работать, чтобы еще ближе подойти к «Локомотиву»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано в интервью Lance прокомментировал результат матча 24-го тура РФПЛ против «Тосно» (2:1).

    «Это была сложная игра, очень важная, что сделало победу еще более значимой. Мы на втором месте и приблизились к лидеру. Слава богу, что я в очередной раз смог помочь команде.

    Мы будем продолжать работать, чтобы еще ближе подойти к лидеру», – сказал Адриано.

    «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблцие, на два очка отставая от «Локомотива». У железнодоржников игра в запасе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2018 13:31
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 апреля 2018, 18:29

      вы уж постарайтесь и отдайте все силы в заключительных матчах сезона.

      1
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      Рейтинг: -17

      tlumachova 1 апреля 2018, 17:05

      Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- https://is.gd/sy5bVv

      -1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 1 апреля 2018, 16:55

      Федун для Спартака нащупал оптимального тренера за последние...в общем много лет. Концовка чемпионата будет интересной.

      2
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== > Антибиотик 1 апреля 2018, 21:32

      Это точно.Тем интересней.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 1 апреля 2018, 16:33

      Догоняют

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 апреля 2018, 15:54

      Продолжайте в таком же духе.

      4
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 апреля 2018, 15:08

      Работать не надо. Забивать свои мячи надо. Задолбали с 5 метров по гусям. Дети уже смеются.

      2
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      Рейтинг: +10419

      ivany4 1 апреля 2018, 15:00

      Хорошо что вовремя одумались и взялись за ум.
      Да с Каррерой нм повезло.
      Раз такой настрой есть, то надо догонять и перегонять!!!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 апреля 2018, 14:45

      И мы верим в вас

      4
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 апреля 2018, 14:42

      Только так "шаг за шагом" надо проводить концовку сезона, надо пытаться выиграть все матчи , а там смотреть что получится.

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 1 апреля 2018, 14:15

      Ну прям герой. Ребята, это российский футбол, здесь каждый может обыграть каждого.

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