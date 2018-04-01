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    Алонсо: «Челси» должен быть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Нужно обыграть «Тоттенхэм»

    Защитник «Челси» Маркос Алонсо поделился ожиданиями от матча 32-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

    «Это матч, в котором определенно нужно побеждать. «Челси» должен бороться до конца за каждую цель, которую еще можно достигнуть, а в следующем сезоне мы должны быть в Лиге чемпионов. Мы должны добыть победу над «Тоттенхэмом».

    Я понимаю, что ничего не кончено, пока остаются математические шансы, но нам будет очень тяжело, если мы проиграем», – сказал Алонсо.

    Матч «Челси» – «Тоттенхэм» начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    01.04.2018 12:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 1 апреля 2018, 19:11

      все правильно

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