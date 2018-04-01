Федун: «Перенос матча с «Амкаром» в Москву? Мы такими глупостями не занимаемся»

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что клуб не планирует добиваться переноса матча 28-го тура чемпионата России с «Амкаром» в Москву. Напомним, ранее пермяки провели домашнюю игру с «Локомотивом» на «РЖД-Арене».

– Планируете перенести выездной матч с «Амкаром» в Москву?

– Ну это глупости! Мы таким не занимаемся.

Матч «Амкар» – «Спартак» пройдет 29 апреля.

«Амкар» не продажный. Он выживает как может