Федун: «Перенос матча с «Амкаром» в Москву? Мы такими глупостями не занимаемся»

Ага, вы сразу пол-команды удаляете, как в прошлогоднем матче с Ростовом или весь чемпионат выигрываете со счётом 1-0 за счёт предварительно поступившей оплаты судьям и применения профессионального ныряльщика/самогонщика на окладе -Глушакова
Владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что клуб не планирует добиваться переноса матча 28-го тура чемпионата России с «Амкаром» в Москву. Напомним, ранее пермяки провели домашнюю игру с «Локомотивом» на «РЖД-Арене».
– Планируете перенести выездной матч с «Амкаром» в Москву?
– Ну это глупости! Мы таким не занимаемся.
Матч «Амкар» – «Спартак» пройдет 29 апреля.
«Амкар» не продажный. Он выживает как может