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    Федун: «Перенос матча с «Амкаром» в Москву? Мы такими глупостями не занимаемся»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что клуб не планирует добиваться переноса матча 28-го тура чемпионата России с «Амкаром» в Москву. Напомним, ранее пермяки провели домашнюю игру с «Локомотивом» на «РЖД-Арене».

    – Планируете перенести выездной матч с «Амкаром» в Москву?

    – Ну это глупости! Мы таким не занимаемся.

    Матч «Амкар» – «Спартак» пройдет 29 апреля.

    «Амкар» не продажный. Он выживает как может

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2018 01:27
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 1 апреля 2018, 12:58

      Ага, вы сразу пол-команды удаляете, как в прошлогоднем матче с Ростовом или весь чемпионат выигрываете со счётом 1-0 за счёт предварительно поступившей оплаты судьям и применения профессионального ныряльщика/самогонщика на окладе -Глушакова

      -1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 апреля 2018, 12:09

      Амкар напоминает советский стройбат- самые грозные войска в Советской армии( на вооружении тольтко саперные лопатки и голые руки). Амкар играет с непостоянной зарплатой и недофинансированием (занимает не последнее место), а получив живые деньги от Локо - сразу положил лидера на лопатки....Тут намек потенциальному инвестору - возьми Амкар и сделай его чемпионом...

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 1 апреля 2018, 11:41

      Да матч будет 29 апреля за это время можно хорошо поработать и создать условия для проведения матча

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 1 апреля 2018, 11:09

      Спартаку победы в РФПЛ, Спартак хотя бы борется до конца, а Локо стал считать себя чемпионом уже до официального назначения.., как и зенит в начале сезоне

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      Рейтинг: +906

      Football06 1 апреля 2018, 11:08

      Все кричали вот почему же в Москве игра туда сюда, а щас после поражения у себя же дома хоть и по графику гостевой матч начали плакаться

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 1 апреля 2018, 11:05

      Конечно вы никогда этим не занимаетесь - прилюдно)

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 апреля 2018, 10:52

      верно подметил))

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 1 апреля 2018, 09:34

      Герой мля!

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      Рейтинг: +168

      Mefistofel29 1 апреля 2018, 09:16

      ССЫТ!!!

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 1 апреля 2018, 08:44

      Одни уже перенесли и пролетели!

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