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  • Евсеев: «В «Амкар» никто не верил. Мы победили «Локомотив» вопреки всему»

Евсеев: «В «Амкар» никто не верил. Мы победили «Локомотив» вопреки всему»

31 марта 2018, 16:47
24

Исполняющий обязанности главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев, комментируя результат встречи 24 тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:1), подчеркнул, что победа над железнодорожниками была достигнута вопреки всему.

Напомним, домашний поединок «Амкар» проводил на поле железнодорожников из-за плохого состояния газона на стадионе «Звезда» в Перми.

«Наверное, победили вопреки всему, потому что в нас никто не верил. Были подводные камни, но вот победили вопреки. В перерыве пришлось поговорить на повышенных тонах – до игроков дошло.

Выход Эззатоллахи на замену? «Локомотив» не играет так, чтобы грузить мячи в штрафную. Просто планировали выпустить Дарко Бодула при счете 1:1, но забили второй мяч. В итоге решили не менять схему, чтобы мы предъявляли сопернику контрмеры после отбора мяча.

Ближе к концу – лимит сказывается, поэтому хотелось бы, может быть, выпустить других игроков, но мы брали Эззатоллахи для того, чтобы он помогал нам наверху и как распасовщик. У нас довольно большая обойма, и выбор игроков довольно хороший», – сказал Евсеев в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Евсеев Вадим
Комментарии (24)
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Антимат
1522504394
Вадим, молодцы, сорвали джек-пот.
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filosof sparty
1522504589
Ну Вадииик, удивил!!!!! Респект
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vinsent
1522505059
Вадик красава..... так прямо и вспомнил как после матча с уэльсом: х.. вам
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upiter622
1522505887
Хи-хи!Нае...ли Локомотив!)))
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insider_retro
1522506126
Такие непредсказуемые игры украшают чемпионат! Амкар сыграл достойно вопреки всему и назло всем! Не ожидал такого, теперь я сам себе не приятен!
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swot1205
1522506292
Амкар всей России доказал, что не сдается. Уважение и респект
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sobaka120982
1522506668
Поздравляю пермяков!!! Ребят вы должны гордиться вашим клубом!!!!а не унижать в соц сетях.отдельное поздравление мне!!!!ведь наш армеец солировал!!!
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OfaZavr
1522510897
молодцы, удивили так удивили.
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a_who
1522515293
С победой пермяки !
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vitvik
1522516499
Всё отжали: и перелёт, и проживание, и билеты, и очки. Евсееву отдельный респект.
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