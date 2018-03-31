Евсеев: «В «Амкар» никто не верил. Мы победили «Локомотив» вопреки всему»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев, комментируя результат встречи 24 тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:1), подчеркнул, что победа над железнодорожниками была достигнута вопреки всему.

Напомним, домашний поединок «Амкар» проводил на поле железнодорожников из-за плохого состояния газона на стадионе «Звезда» в Перми.

«Наверное, победили вопреки всему, потому что в нас никто не верил. Были подводные камни, но вот победили вопреки. В перерыве пришлось поговорить на повышенных тонах – до игроков дошло.

Выход Эззатоллахи на замену? «Локомотив» не играет так, чтобы грузить мячи в штрафную. Просто планировали выпустить Дарко Бодула при счете 1:1, но забили второй мяч. В итоге решили не менять схему, чтобы мы предъявляли сопернику контрмеры после отбора мяча.

Ближе к концу – лимит сказывается, поэтому хотелось бы, может быть, выпустить других игроков, но мы брали Эззатоллахи для того, чтобы он помогал нам наверху и как распасовщик. У нас довольно большая обойма, и выбор игроков довольно хороший», – сказал Евсеев в эфире телеканала «Наш футбол».