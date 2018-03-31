Ринат Билялетдинов: «СКА-Хабаровск» – серьезный проект, с которым через год можно будет вернуться в РФПЛ»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов дал понять, что оптимистично настроен по отношению к своей работе даже в случае вылета команды в ФНЛ. Специалист верит в скорое возвращение.

«СКА-Хабаровск» — серьeзный и интересный проект, с которым, в случае худшего, через год можно вернуться в Премьер-лигу. Эти ребята способны играть в РФПЛ. Если бы они смогли применять в играх то, что делают на тренировках, всe бы было совершенно иначе.

Умение перенести тренировочный эффект в официальные матчи и определяет во многом класс игрока. Плюс нехватка опыта. Моя задача — повысить их квалификацию, сделать так, чтобы парней не списали в 27-28 лет», – сказал Билялетдинов.

Идущие последними в таблице хабаровчане отстают от зоны переходных матчей на 11 очков.