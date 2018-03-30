Иванов: «Екатеринбург Арена» готова к проведению матча с «Рубином». Там классный газон для игры в футбол»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что «Екатеринбург Арена» готова к проведению поединка 24 тура РФПЛ с «Рубином». Матч с казанцами станет первым для нового стадиона клуба, построенного к чемпионату мира-2018.

– Арена, конечно, уже готова. Матч уже послезавтра, идут последние приготовления. Это ведь как въезд в новую квартиру. Но к проведению встречу с «Рубином» стадион готов.

– Как дела на «Екатеринбург Арене»?

– У нас и на «СКБ Арене», и на новом стадионе классный газон для игры в футбол.

– Билеты все проданы?

– Мы приостановили продажу. Матч тестовый, и аншлаг собирать нельзя. На первом матче одно количество людей будет, на следующем больше и так далее.

Встреча «Урал» – «Рубин» состоится в воскресенье, 1 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.