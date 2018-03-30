Ещенко: «Каррера на тренировках называет меня Лениным»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о своих политических взглядах, а также о внешнем сходстве с Владимиром Лениным.

В текущем сезоне 34-летний футболист провел 19 матчей в РФПЛ, в которых не отметился результативными действиями

– Вы раньше говорили, что самый забавный мем с вами – это с Лениным.

– Я раньше не обращал внимания, а после того, как сделали, я посмотрел и понял, что действительно похож. Так что можно выходить на Красную площадь и делать фотографии с гостями. Сделать конкуренцию тому «Ленину», что уже есть там.

– Вы разделяете коммунистические идеи?

– Конечно.

– Это несмотря на то, что вы живете в капиталистическом обществе?

– Из того времени можно многое взять, чего нет сейчас. Например, доброту, образование – ведь и школы, и садики были правильнее организованы. И всегда были ответственные люди – если что-то шло не так, то наказание было моментальным. Может быть, и раньше были взятки, но очевидно, что масштаб не тот, что сейчас.

– Вас после этого мема никто не стал называть Лениным?

– Иногда ко мне на тренировках так обращается Массимо Каррера. Когда еще бороду отращиваешь, то он прям начинает: «О, Ленин! Ленин!»