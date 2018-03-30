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Ещенко: «Каррера на тренировках называет меня Лениным»

30 марта 2018, 09:04
15

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о своих политических взглядах, а также о внешнем сходстве с Владимиром Лениным.

В текущем сезоне 34-летний футболист провел 19 матчей в РФПЛ, в которых не отметился результативными действиями

– Вы раньше говорили, что самый забавный мем с вами – это с Лениным.

– Я раньше не обращал внимания, а после того, как сделали, я посмотрел и понял, что действительно похож. Так что можно выходить на Красную площадь и делать фотографии с гостями. Сделать конкуренцию тому «Ленину», что уже есть там.

– Вы разделяете коммунистические идеи?

– Конечно.

– Это несмотря на то, что вы живете в капиталистическом обществе?

– Из того времени можно многое взять, чего нет сейчас. Например, доброту, образование – ведь и школы, и садики были правильнее организованы. И всегда были ответственные люди – если что-то шло не так, то наказание было моментальным. Может быть, и раньше были взятки, но очевидно, что масштаб не тот, что сейчас.

– Вас после этого мема никто не стал называть Лениным?

– Иногда ко мне на тренировках так обращается Массимо Каррера. Когда еще бороду отращиваешь, то он прям начинает: «О, Ленин! Ленин!»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей Каррера Массимо
Комментарии (15)
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Добрый Бобер
1522392273
Джано срочно нужно отрастить усы и купить трубку, тогда у "Спартака" будет скамейка - "политбюро".
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DOCTOR PENALTY
1522396716
Андрей мыслит по-взрослому. +++Хорошо бы остался тренировать в Спартаке.
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С-Пб on-line
1522399418
Помню была у меня в детстве книга с повестью "Ленин и бревно"...
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woyser
1522400218
У каждого времени есть хорошее и есть плохое. Вот в СССР, ты бы на площади в качестве Ленина не смог бы фоткаться, селфиться, пиариться и т.д и т.п. И на футболе бабок-то не заработал бы.
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Полная Канистра
1522407444
всё верно изложил про прошлое // была жизнь а сейчас подобие// сам из СССР горжусь
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OfaZavr
1522408348
так то да, есть много хорошего из прошлого чего нет сейчас.
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a_who
1522408906
С чувством юмора всё в порядке !
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zigbert
1522411896
Двойник да и только.
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Spartak 777
1522413911
Потому что ты вместо того что бы тренироваться на бронивике требуешь долой царя ?))))
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