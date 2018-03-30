Тренер «Суонси» Карвальял назвал Моуринью королем португальского футбола  

Главный тренер «Суонси» Карлуш Карвальял поделился мнением о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Он король португальского футбола. Он лучший тренер в истории «Порту». Жозе открыл двери для нового поколения португальских тренеров за рубежом. Он открыл миру идеи наших тренеров.

Он боец. Я имею в виду, что он хорош в психологической борьбе. Ему нравится театральность его действий, и обычно он побеждает в борьбе. Я другой, предпочитаю быть вне театра», – сказал Карвальял.