Ковачич может оказаться в «Роме»

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич может стать футболистом «Ромы», сообщает AS.

По информации источника, 23-летний хорват может принять предложение римского клуба, потому что в нем будет иметь игровую практику, которой не получает в Мадриде.

С январь 2013 года по август 2015 Ковачич выступал за «Интер», после чего перешел в испанскую команду. Сумма трансфера составила 31 миллион евро.

В текущем сезоне он принял участие в 25 встречах всех соревнований и отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов. Текущий контракт Ковачича с «Реалом» истекает в июне 2021 года.