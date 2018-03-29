«Атлетико» хочет повысить отступные за защитника Лукаса Эрнандеса

Руководство «Атлетико» ведет переговоры с защитником Лукасом Эрнандесом о продлении контракта на улучшенных условиях. Известно, что футболистом заинтересованы в «Реале» и «Барселоне».

«Матрасники» уже начали переговоры с 22-летним игроком сборной Франции. Главная цель руководства мадридского клуба – повысить сумму отступных за футболиста, которые в настоящее время составляют 55 миллионов евро.

Стоит отметить, что действующее соглашение Эрнандеса с «Атлетико» рассчитано до 2022 года.