«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Стерлинга

Руководство «Манчестер Сити» готово рассмотреть варианты продления действующего контракта с полузащитником Рахимом Стерлингом. Переговоры между сторонами начнутся в апреле.

Стоит отметить, что действующее соглашение 23-летнего футболиста с клубом рассчитано до середины 2020 года. Согласно новому варианту контракта, зарплата полузащитника вырастет до 220 тысяч фунтов в неделю.

«Горожане» уже успели ранее продлить контракты с Кевином де Брюйне, Давидом Сильвой, Фернандиньо и Николасом Отаменди.