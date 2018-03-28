Самедов хочет поиграть в «Милане»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов рассказал, за какой клуб хотел бы поиграть в Европе. Хавбек до сих пор желает попробовать свои силы в итальянском «Милане».

«Милан»? Это было не желание, а мечта. Просто юношеские мысли. Да и сейчас не отказался бы поиграть там, если честно. Хотя, конечно же, я всем доволен в «Спартаке». Если бы в миланский «Интер» позвали? Вряд ли бы отказался.

Я воспитанник «Спартака», и получилось, что я уходил из клуба 12 лет назад. А в 32 года вернулся. И очень счастлив, что оказался в родном клубе», – сказал Самедов.

Игроку 33 года и всю карьеру он проводит в московских клубах.