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Самедов хочет поиграть в «Милане»

28 марта 2018, 23:11
11

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов рассказал, за какой клуб хотел бы поиграть в Европе. Хавбек до сих пор желает попробовать свои силы в итальянском «Милане».

«Милан»? Это было не желание, а мечта. Просто юношеские мысли. Да и сейчас не отказался бы поиграть там, если честно. Хотя, конечно же, я всем доволен в «Спартаке». Если бы в миланский «Интер» позвали? Вряд ли бы отказался.

Я воспитанник «Спартака», и получилось, что я уходил из клуба 12 лет назад. А в 32 года вернулся. И очень счастлив, что оказался в родном клубе», – сказал Самедов.

Игроку 33 года и всю карьеру он проводит в московских клубах.

Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Милан Самедов Александр
Комментарии (11)
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vitvik
1522275066
Жаль, запоздала мечта...
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kepим
1522281821
В пфл тебе дорога
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sergan113
1522292114
Какие проблемы съезди в отпуске, поиграй.
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VIPded
1522292350
В Тарасовке твой потолок!!! Точнее, дно.
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zigbert
1522298982
Об этой юношеской мечте говорить наверное уже поздно.Для тебя лучше всего будет завершить карьеру в Спартаке.
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Nekit92
1522303461
Для этого фидун должен переименовать спартак в милан москва. И мечта самеда осуществиться))
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oyabun
1522307363
Как раз сегодня здесь новость про продажу Интера. Саше можно предложить его купить и тогда мечта поиграть в Милане легко осуществится. )))
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OfaZavr
1522310165
видимо уже не придется, останется только мечтой.
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milanium
1522324531
НЕ НАДООООО
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koli4ka
1522358225
мечтать не вредно,но кто ж туда тебя возьмёт???...
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