В распоряжении «Атлетико» накануне матча с «Депортиво» осталось лишь 12 полевых игроков

В неприятную ситуацию угодил «Атлетико» в преддверии поединка 30 тура Примеры с «Депортиво».

Ввиду травмы защитника Хосе-Марии Хименеса, а также дисквалификации нападающего Антуана Гризманна и хавбека Витоло, в распоряжении главного тренера мадридцев Диего Симеоне осталось лишь 14 футболистов, включая двух голкиперов. Среди полевых игроков – по четыре защитника, полузащитника и форварда.

Матч между «матрасниками» и командой из Да-Коруньи состоится в воскресенье, 1 апреля, и начнется в 21:45 по московскому времени.