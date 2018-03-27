Панюков: «Тяжело многого требовать от 18-19-летних парней»

Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков рассказал, что в команде верят в сохранение прописки в ФНЛ по итогам сезона.

Напомним, после 29 туров команда с 28 очками идет на 18 месте, отставая от «спасительной» пятнадцатой строчки на три балла.

— В чем причины неудачного выступления «Зенита-2» в этом сезоне?

— Сложно найти одну причину. У нас слишком молодая команда. Бывает так, что перед игрой ноги трясутся. Думают, раз против выходят дяди 30-летние, то надо бояться. И это неправильно! Но все приходит с опытом. Тяжело многого требовать от 18-19-летних парней, которые проводят третью-четвертую игру в ФНЛ.

— Что изменилось с приходом на тренерский мостик Константина Зырянова?

— Немного поменялся тренировочный процесс. Стали больше разбирать тактические действия. С приходом любого тренера тренировки меняются. Структура игры тоже поменялась.

— Какое настроение у футболистов? Игроки верят, что смогут сохранить прописку в ФНЛ?

— Все верят — и руководство, и футболисты. Если команда останется — это будет прекрасно для молодых ребят продолжить играть в ФНЛ. Паники точно нет. Какая паника? Еще девять игр — паниковать рано. Неважно, молодые ребята играют или нет. Молодые и в начале чемпионата могут запаниковать (смеется)!