Товарищеский матч. Голландия разгромила Португалию

В товарищеском матче сборная Голландии в гостях разгромила Португалию – 3:0. Две голевые передачи отдал Матейс де Лигт.

Напомним, что голландцы не пробились на ЧМ-2018, португальцы в статусе действующих чемпионов Европы сыграют на турнире.

Товарищеский матч

Португалия – Голландия – 0:3 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Депай, 11; 0:2 – Бабел, 32; 0:3 – ван Дейк, 45+2.

Португалия: Лопеш, Канселу, Роланду (Нету, 46), Фонте, Руй, М. Фернандеш, Гомеш (Ан. Силва), Ад. Силва (Гедеш, 46), Б. Фернандеш (Мариу, 78), Куарежма (Мартиньш, 55), Роналду (Моутинью, 68).

Голландия: Силлессен, Вильена (де Врей, 67), Аке, ван Дейк, де Лигт (Фосу-Менса, 84), Тете (Тиль, 78), Проппер, Вейналдум (де Рун, 68), ван де Бек, Депай (Клюйверт, 78), Бабел (Бергуис, 83).

Предупреждения: Канселу, 44 – Тете, 56; де Рун, 72.

Удаление: Канселу, 61 – нет.