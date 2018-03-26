Ди Франческо: «Рома» должна уважать «Барселону», но не бояться ее»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от четвертьфинального противостояния с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Первый матч состоится на «Камп Ноу» 4 апреля. Ответный – 10 апреля в Риме.

«Остановить Месси? Я не говорил об одном игроке, мы должны остановить всю «Барселону». За каталонцев играет самый лучший футболист в мире, поэтому мы, очевидно, должны обратить на него особое внимание.

Болельщикам я бы сказал следующее: «Рома» может это сделать. Мы должны уважать «Барселону», но не бояться ее», – сказал Ди Франческо.