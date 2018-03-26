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    Смолов: «Клубы уровня Лиги чемпионов не хотят сейчас брать россиян. Думают, что мы нахамим, поругаемся»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в интервью Maxim поделился мнением о своем будущем.

    – Клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» ведь предлагал за тебя «Краснодару» космические 18 миллионов евро и тебе самому 10 миллионов в год. Ты почему отказался?

    – Я знаю, что все уехавшие туда футболисты страдают и хотят сбежать. Это совершенно другая планета. Там никто не говорит по-анг­лийски. Ты живешь в вакууме. И если б я уехал в Китай, то отказался бы от цели — попробовать себя в сильном европейском чемпионате. Предать мечту ради денег? Я не готов.

    – Идеальный старт в Европу — как у Андрея Аршавина: он отжег на Евро-2008 и попал в «Арсенал». Теперь ты должен выстрелить на домашнем чемпионате мира.

    – Было бы супер, конечно. Играть в Италии — это очень круто. Но я не рассматриваю чемпионат мира как площадку для своего стартапа. Хотя если сборная России выступит удачно, то нашими игроками снова заинтересуются в Европе.

    Сейчас клубы уровня Лиги чемпионов не горят желанием нас брать. Я с этим столкнулся в трансферное окно. Предложения были, но только в аренду с правом выкупа. Если все хорошо — тебя оставят. Никто не хочет повторения историй с Жирковым, Билялетдиновым, Аршавиным... На Западе считают, что у нас другой менталитет, мы не знаем язык, все закрытые, хмурые. А если не ставят в состав, то мы можем нахамить тренеру, поругаться с партнерами, нарушить спортивный режим. Обычное дело, когда тренер на просмотре говорит: «Я не хочу видеть русского в своей команде. Не берите его.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.03.2018 01:32
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +152

      sampos 27 марта 2018, 06:12

      К сожалению ни один наш футболист не соответствует уровню мастерства и физподготовки футболистам ведущих стран Европы. Разве что ждать приглашения из Азии, Африки или Океании... Это наглядно показали весенние матчи за европейские кубки.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 26 марта 2018, 14:39

      В России надо в разы з/п игрокам понизить, вот тогда у них будет стимул и стремление к развитию. Не оправданно большие деньги зарабатывают. Взять балканы, по всей Европе в топах играют игроки с этого полуострова и по самоотдаче им равных в мире нет. И наши не хуже, просто нашим мёдом намазали раньше чем положено.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 марта 2018, 12:07

      не только по этим показателям не берут а самое главное что наши ленятся, много хотят получать и поменьше делать, нестабильны и редко бьются до конца.

      6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 марта 2018, 11:28

      Все зависит от воспитания и характера самого игрока.

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 26 марта 2018, 08:11

      Если российскому игроку хороший контракт с кучей денег предложить, то он вкрай обленится. Так сейчас в РФПЛ, так будет и в Европе.
      Играть толком не умеют, а денег просят, словно они Роналду.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 марта 2018, 08:09

      Причина озвученная Смоловым имеет место быть, но как второстепенная. Да, на ЗАпаде многие считают россиян "проблемными". Оно так и есть, взгляните на наших кокориных, мамаевых и т.д. У них в Европе своих таких полно. Но главное, что игроков крутых у нас нет. Сколько примеров, когда терпели выходки футболиста ради его таланта, пользы для команды.
      Кто будет брать распиаренного россиянина, с возможными претензиями, что ничем не отличается от более привычного европейца у себя под боком? Проще говоря, никому не нужны кривоногие выпендрёжники. Поймите, что даже Дзагоев или Головин - это не то, чем можно удивить Европу. Про остальных вообще молчу.

      5
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 марта 2018, 07:49

      Тень на плетень наводит ! Там такие скандалисты играли ! Но они ИГРАЛИ!!!

      2
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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 26 марта 2018, 07:16

      После как прогремят на домашнем ЧМ обязательно возьмут его за рубеж. К Аршавину, в казахстан)

      6
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 26 марта 2018, 07:01

      «Клубы уровня Лиги чемпионов не хотят сейчас брать россиян. Думают, что мы нахамим, поругаемся»------И это тоже , но основная причина всё же , в низком уровне мастерства-ни техники, ни физики , ни умения мыслить на поле во время игры , ни желания выкладываться по-полной.

      5
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      Рейтинг: +2726

      a_who 26 марта 2018, 06:25

      Получше играть не пробовали ?

      6
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