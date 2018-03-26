Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов: «Клубы уровня Лиги чемпионов не хотят сейчас брать россиян. Думают, что мы нахамим, поругаемся»

Смолов: «Клубы уровня Лиги чемпионов не хотят сейчас брать россиян. Думают, что мы нахамим, поругаемся»

26 марта 2018, 01:32
25

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в интервью Maxim поделился мнением о своем будущем.

– Клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» ведь предлагал за тебя «Краснодару» космические 18 миллионов евро и тебе самому 10 миллионов в год. Ты почему отказался?

– Я знаю, что все уехавшие туда футболисты страдают и хотят сбежать. Это совершенно другая планета. Там никто не говорит по-анг­лийски. Ты живешь в вакууме. И если б я уехал в Китай, то отказался бы от цели — попробовать себя в сильном европейском чемпионате. Предать мечту ради денег? Я не готов.

– Идеальный старт в Европу — как у Андрея Аршавина: он отжег на Евро-2008 и попал в «Арсенал». Теперь ты должен выстрелить на домашнем чемпионате мира.

– Было бы супер, конечно. Играть в Италии — это очень круто. Но я не рассматриваю чемпионат мира как площадку для своего стартапа. Хотя если сборная России выступит удачно, то нашими игроками снова заинтересуются в Европе.

Сейчас клубы уровня Лиги чемпионов не горят желанием нас брать. Я с этим столкнулся в трансферное окно. Предложения были, но только в аренду с правом выкупа. Если все хорошо — тебя оставят. Никто не хочет повторения историй с Жирковым, Билялетдиновым, Аршавиным... На Западе считают, что у нас другой менталитет, мы не знаем язык, все закрытые, хмурые. А если не ставят в состав, то мы можем нахамить тренеру, поругаться с партнерами, нарушить спортивный режим. Обычное дело, когда тренер на просмотре говорит: «Я не хочу видеть русского в своей команде. Не берите его.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Европа Краснодар Смолов Федор
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубинище
1522019075
Дело не в национальности, а в том, что главное получить контракт нашим, и всё жизнь удалась..Вернуться и свои 500-800тысяч в день всегда сможет, в любом состоянии, вот, что паспорт делает.
Ответить
mutabor0992
1522022411
Федюня не лепи горбатого...Для того чтобы попасть в топ чемп,в нашем надо накалачивать голов по 20.Тогда и спрос будет.А так скажи спасибо дрюне-чипсоеду...Он лет на 15 для наших игроков своим поведением ввел эмбарго.А жир(Жирков) и биля(Биллялетдинов) просто не потянули физ.нагрузок.Отсюда проигранная конкуренция...И фиаско.
Ответить
Superviser77
1522028546
Да нет ,Федя, играть вы не можете как топовые игроки...
Ответить
Африканскaя чумa cвинeй
1522033991
Нет, бл..ть - они думают, что если вдруг будут *******@ть в ЛЧ, а ты будешь сидеть на скамейке улыбу тянуть, то болельщики их нихeра не поймут
Ответить
a_who
1522034739
Получше играть не пробовали ?
Ответить
нейтральныйкакникто
1522036913
«Клубы уровня Лиги чемпионов не хотят сейчас брать россиян. Думают, что мы нахамим, поругаемся»------И это тоже , но основная причина всё же , в низком уровне мастерства-ни техники, ни физики , ни умения мыслить на поле во время игры , ни желания выкладываться по-полной.
Ответить
А Л Е К С А Н Д Р К
1522037817
После как прогремят на домашнем ЧМ обязательно возьмут его за рубеж. К Аршавину, в казахстан)
Ответить
Cules2013
1522040996
Причина озвученная Смоловым имеет место быть, но как второстепенная. Да, на ЗАпаде многие считают россиян "проблемными". Оно так и есть, взгляните на наших кокориных, мамаевых и т.д. У них в Европе своих таких полно. Но главное, что игроков крутых у нас нет. Сколько примеров, когда терпели выходки футболиста ради его таланта, пользы для команды. Кто будет брать распиаренного россиянина, с возможными претензиями, что ничем не отличается от более привычного европейца у себя под боком? Проще говоря, никому не нужны кривоногие выпендрёжники. Поймите, что даже Дзагоев или Головин - это не то, чем можно удивить Европу. Про остальных вообще молчу.
Ответить
OfaZavr
1522055240
не только по этим показателям не берут а самое главное что наши ленятся, много хотят получать и поменьше делать, нестабильны и редко бьются до конца.
Ответить
VVM1964
1522059114
" Я не хочу видеть русского в своей команде. Не берите его. " - да потому что вы привыкли играть в " пол ноги " , получать неоправданно много , да что бы на вас еще при этом " молились " , проще взять голодного " африканца " за меньшие деньги , которые он будет отрабатывать " потом и кровью " .
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
2
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
4
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
4
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
6
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
1
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
1
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
2
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
4
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
6
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
20
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+