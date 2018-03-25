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    Бакаев: «У «Спартака» лучший состав в России»

    Полузащитник «Спартака» и молодежной сборной России Зелимхан Бакаев заявил, что хочет выступать за основную команду красно-белых. При этом 21-летний хавбек подчеркнул, что ему будет трудно выиграть конкуренцию за место в стартовом составе.

    «Спартак»? Я работаю с основной командой уже год. В «Спартаке» очень высокая конкуренция за место в составе.

    Наверное, у «Спартака» лучший состав в России. Поэтому, конечно, приходится тяжело, но я работаю, доказываю. Всему свое время, рано или поздно я возьму свое», – сказал Бакаев.

    Источник: РФС

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    25.03.2018 21:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 марта 2018, 11:27

      давай, давай старайся!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 марта 2018, 10:13

      Если будет стараться и повышать свой уровень -удача придет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 марта 2018, 07:37

      Зенит не согласится=как так потратить 89 лямов и не считать что их состав лучший??????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 26 марта 2018, 00:28

      Ливерпуль поржал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67299

      portero 25 марта 2018, 22:13

      пока Локо на первом месте!!!!
      а у кого состав лучше это как бы другие соревнования...
      или это типо оправдания?

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > portero 25 марта 2018, 22:57

      вот имено пока на первом месте

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 марта 2018, 21:29

      новости про народноафриканскую команду уже из пальца высасывают

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 марта 2018, 21:28

      этот чурка еще и фантаст

      -2
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