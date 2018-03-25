Бакаев: «У «Спартака» лучший состав в России»

Полузащитник «Спартака» и молодежной сборной России Зелимхан Бакаев заявил, что хочет выступать за основную команду красно-белых. При этом 21-летний хавбек подчеркнул, что ему будет трудно выиграть конкуренцию за место в стартовом составе.

«Спартак»? Я работаю с основной командой уже год. В «Спартаке» очень высокая конкуренция за место в составе.

Наверное, у «Спартака» лучший состав в России. Поэтому, конечно, приходится тяжело, но я работаю, доказываю. Всему свое время, рано или поздно я возьму свое», – сказал Бакаев.