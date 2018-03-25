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Бакаев: «У «Спартака» лучший состав в России»

25 марта 2018, 21:14
8

Полузащитник «Спартака» и молодежной сборной России Зелимхан Бакаев заявил, что хочет выступать за основную команду красно-белых. При этом 21-летний хавбек подчеркнул, что ему будет трудно выиграть конкуренцию за место в стартовом составе.

«Спартак»? Я работаю с основной командой уже год. В «Спартаке» очень высокая конкуренция за место в составе.

Наверное, у «Спартака» лучший состав в России. Поэтому, конечно, приходится тяжело, но я работаю, доказываю. Всему свое время, рано или поздно я возьму свое», – сказал Бакаев.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (8)
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giluxa1963
1522002488
этот чурка еще и фантаст
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giluxa1963
1522002552
новости про народноафриканскую команду уже из пальца высасывают
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portero
1522005219
пока Локо на первом месте!!!! а у кого состав лучше это как бы другие соревнования... или это типо оправдания?
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Derzkiy1
1522013310
Ливерпуль поржал
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Диктор
1522039023
Зенит не согласится=как так потратить 89 лямов и не считать что их состав лучший??????
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zigbert
1522048411
Если будет стараться и повышать свой уровень -удача придет.
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OfaZavr
1522052867
давай, давай старайся!
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