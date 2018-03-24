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    Ибрагимович: «Хочу покорить США, как сделал это с Европой»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями от перехода в американский клуб.

    Отметим, что зарплата форварда после ухода из «Манчестер Юнайтед» сократилась на 95 процентов.

    «Я очень рад. Знаю, с чем и с какой целью я приехал сюда, что хочу сделать. Для меня это новое приключение, новый вызов.

    Хочу покорить США, как сделал это с Европой, поэтому сгораю от нетерпения», – приводит слова Ибрагимовича официальный сайт МЛС.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2018 23:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 1 апреля 2018, 15:05

      Ибрагимович только и умеет,что пиариться! Как футболист он весьма средний, много понтов, а дела мало. Много где играл, кое-где что-то даже выигрывал, но ему никогда не сравняться с Месси, Роналду и прочими игроками топ-клубов. Ибрагимович был всегда где деньги, нет денег нет и его. Не знаю, почему его так превозносят как футболиста, средний игрок, который ничего в еврокубках не выиграл. Не знаю, что он имел в виду по смыслом словосочетания "покорить Европу". Если только понтами и победами в команде где собраны игроки высокого класса, а в итоге в кармане только чемпионат Франции и кубок страны.

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 марта 2018, 14:07

      футболист хороший но как человек трепло ! циган одно слово !

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 марта 2018, 09:11

      Удачи Златан.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 марта 2018, 07:21

      Лучше бы Россию покорял бы.

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 25 марта 2018, 06:00

      За такие бабки лазарет покорять поехал

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 25 марта 2018, 02:56

      Утомил этот нарцисс

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      Рейтинг: +3754

      Yev 25 марта 2018, 00:38

      Живёт в своём мире фантазий. Как раз Америка для его понтов

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 25 марта 2018, 00:31

      Смело.Удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 25 марта 2018, 00:27

      Европу покорили Месси и Роналду а ты не смог у них отобрать Хотя бы один ЗМ.

      2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 25 марта 2018, 00:27

      на 95 % он чё там бесплатно играть будет?

      0
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