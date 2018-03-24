Ибрагимович: «Хочу покорить США, как сделал это с Европой»

Ибрагимович только и умеет,что пиариться! Как футболист он весьма средний, много понтов, а дела мало. Много где играл, кое-где что-то даже выигрывал, но ему никогда не сравняться с Месси, Роналду и прочими игроками топ-клубов. Ибрагимович был всегда где деньги, нет денег нет и его. Не знаю, почему его так превозносят как футболиста, средний игрок, который ничего в еврокубках не выиграл. Не знаю, что он имел в виду по смыслом словосочетания "покорить Европу". Если только понтами и победами в команде где собраны игроки высокого класса, а в итоге в кармане только чемпионат Франции и кубок страны.
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями от перехода в американский клуб.
Отметим, что зарплата форварда после ухода из «Манчестер Юнайтед» сократилась на 95 процентов.
«Я очень рад. Знаю, с чем и с какой целью я приехал сюда, что хочу сделать. Для меня это новое приключение, новый вызов.
Хочу покорить США, как сделал это с Европой, поэтому сгораю от нетерпения», – приводит слова Ибрагимовича официальный сайт МЛС.