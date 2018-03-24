Ибрагимович: «Хочу покорить США, как сделал это с Европой»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями от перехода в американский клуб.

Отметим, что зарплата форварда после ухода из «Манчестер Юнайтед» сократилась на 95 процентов.

«Я очень рад. Знаю, с чем и с какой целью я приехал сюда, что хочу сделать. Для меня это новое приключение, новый вызов.

Хочу покорить США, как сделал это с Европой, поэтому сгораю от нетерпения», – приводит слова Ибрагимовича официальный сайт МЛС.