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  • Орлов: «Чего скрывать, «Зенит» благодаря «Газпрому» за последние 10 лет добился таких успехов»

Орлов: «Чего скрывать, «Зенит» благодаря «Газпрому» за последние 10 лет добился таких успехов»

24 марта 2018, 21:22
27

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением, почему «Зенит» не приглашает на пост главного тренера российских специалистов.

Ранее Орлов заявил, что руководство «Уфы» готово отпустить главного тренера Сергея Семака в петербургский клуб.

«Почему «Зенит» опирается на тренеров высокого уровня, известных? «Зенит» ставит задачу попадания в топ-сильнейших команд Европы.

Чего скрывать, «Зенит» благодаря «Газпрому» добился таких успехов за последние 10 лет. Видимо, есть какая-то боязнь приглашать россиянина, потому что хотят, чтобы приехали сюда известные зарубежные футболисты. А поедут ли они к русскому? Существует такой довод.

А еще один довод – все российские тренеры раньше участвовали… Раньше! Сейчас, я думаю, этого уже не будет. Никогда. Потому что сейчас уже такой уровень мастерства зарубежных игроков, что если кому-то скажешь несправедливое слово – я сейчас имею в виду договор какой-то там, матчи договорные – это все станет известно на весь мир. Поэтому тут надо решать клубу.

Большинство болельщиков говорят, что надо возвращаться к своему тренеру. Мы видим, что иностранцы за эти десять лет не подняли ни одного местного футболиста в основной состав, а были способные футболисты», – сказал Орлов.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (27)
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RedWhiteFans2
1521916853
А Газпром, как достояние народа мог бы бросить эти 100-ни миллионов, скорее всего и лярд в экономику , мягко говоря летящей не в верх страны. Хер ли эту "шаверму" поддерживать.
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dddolphin
1521918184
Мне показалось, или он сказал что договорняки проскакивают у Зенита?
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insider_retro
1521918330
Как кардинально поменялась риторика за полгода!... Открыто называются причины и первопричины...
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Татарин за ЦСКА
1521918536
Ну наконец-то он заговорил правдой
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Татарин за ЦСКА
1521918663
я сейчас имею в виду договор какой-то там, матчи договорные – это все станет известно на весь мир-это слова фаната Зенита.Вот еще одно доказательство,что Зенит учавствует в договорняках.Аллилуя
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Полная Канистра
1521919172
видите ли Газпрому теперь стыдно российского приглашать брезгуют руку наверное пожать и мир не так поймёт и топовые не приедут ВИДАТЬ ВОТ ТАКОВ У НИХ СТИЛЬ Ну тогда желаем ВАМ еще лет 20 с таким успехом существовать
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zigbert
1521919829
Ваши бы проблемы передать Амкару.
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Shogun
1521919983
Пока в России есть ГАЗ в Европе, играет Зенит, пока в Европе играет Зенит, значит у России есть ГАЗ, ГАЗ там-там-там
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petrucho-spb
1521963455
Вот и всё! Все карты открыл).
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OfaZavr
1521966161
ну так это и давно понятно да только и деньги Газпрома не всегда помогают что доказывают последние сезоны.
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