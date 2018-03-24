Орлов: «Чего скрывать, «Зенит» благодаря «Газпрому» за последние 10 лет добился таких успехов»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением, почему «Зенит» не приглашает на пост главного тренера российских специалистов.

Ранее Орлов заявил, что руководство «Уфы» готово отпустить главного тренера Сергея Семака в петербургский клуб.

«Почему «Зенит» опирается на тренеров высокого уровня, известных? «Зенит» ставит задачу попадания в топ-сильнейших команд Европы.

Чего скрывать, «Зенит» благодаря «Газпрому» добился таких успехов за последние 10 лет. Видимо, есть какая-то боязнь приглашать россиянина, потому что хотят, чтобы приехали сюда известные зарубежные футболисты. А поедут ли они к русскому? Существует такой довод.

А еще один довод – все российские тренеры раньше участвовали… Раньше! Сейчас, я думаю, этого уже не будет. Никогда. Потому что сейчас уже такой уровень мастерства зарубежных игроков, что если кому-то скажешь несправедливое слово – я сейчас имею в виду договор какой-то там, матчи договорные – это все станет известно на весь мир. Поэтому тут надо решать клубу.

Большинство болельщиков говорят, что надо возвращаться к своему тренеру. Мы видим, что иностранцы за эти десять лет не подняли ни одного местного футболиста в основной состав, а были способные футболисты», – сказал Орлов.