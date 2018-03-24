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    Орлов: «Чего скрывать, «Зенит» благодаря «Газпрому» за последние 10 лет добился таких успехов»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением, почему «Зенит» не приглашает на пост главного тренера российских специалистов.

    Ранее Орлов заявил, что руководство «Уфы» готово отпустить главного тренера Сергея Семака в петербургский клуб.

    «Почему «Зенит» опирается на тренеров высокого уровня, известных? «Зенит» ставит задачу попадания в топ-сильнейших команд Европы.

    Чего скрывать, «Зенит» благодаря «Газпрому» добился таких успехов за последние 10 лет. Видимо, есть какая-то боязнь приглашать россиянина, потому что хотят, чтобы приехали сюда известные зарубежные футболисты. А поедут ли они к русскому? Существует такой довод.

    А еще один довод – все российские тренеры раньше участвовали… Раньше! Сейчас, я думаю, этого уже не будет. Никогда. Потому что сейчас уже такой уровень мастерства зарубежных игроков, что если кому-то скажешь несправедливое слово – я сейчас имею в виду договор какой-то там, матчи договорные – это все станет известно на весь мир. Поэтому тут надо решать клубу.

    Большинство болельщиков говорят, что надо возвращаться к своему тренеру. Мы видим, что иностранцы за эти десять лет не подняли ни одного местного футболиста в основной состав, а были способные футболисты», – сказал Орлов.

    Источник: «ВКонтакте»

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    24.03.2018 21:22
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +26

      robocop 25 марта 2018, 17:05

      а пукина побоялся назвать,старый хрыч?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +76

      Наш 25 марта 2018, 13:25

      Давайте перестанем смешить бабушкины тапочки. "Газпром" - полностью бюджетная организация. И А.Миллер не даст ни кому ни копейки, в том числе и "Зениту" без разрешения руководства страны.

      0
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      Рейтинг: +512

      gari69 25 марта 2018, 12:01

      — Крекс, фекс, пекс.
      — Поле Чудес в Стране Дураков.
      — Три сольдо плюс три сольдо будет десять сольдо, так?
      — Так.
      — Ну, а десять сольдо плюс пять сольдо — сто сольдо! Так?
      — Так

      Приключения Буратино (фильм, 1975)

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 марта 2018, 11:22

      ну так это и давно понятно да только и деньги Газпрома не всегда помогают что доказывают последние сезоны.

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 25 марта 2018, 10:37

      Вот и всё! Все карты открыл).

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 25 марта 2018, 08:45

      Содержательная речь)))
      Такое ощущение, что корреспондент записал на диктофон гундёж, только что проснувшегося после ночной пьянки Орлова, который перебирая пустые бутылки на полу, ищет ту, в которой ещё немного осталось спиртного, чтобы похмелиться...
      Причём, в статье корреспондент просто вырезал фразы типа: "где-то тут у меня немножко....", "как цены вздули...",

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 25 марта 2018, 08:21

      Пятое место в чемпе и вылет из..,даже из ЛЕ,сомнительные успехи.))

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > rubinovyi2 25 марта 2018, 10:10

      Внимательно изучи статистику.Кто зарабатывает очки в европе и командный рейтинг,цифры друг не обманешь.Сейчас не лучшее время у Зенита.А про спонсоров скажу так,долгие годы у московских команд были спонсоры и теперь есть.Да газпром самый влиятельный,это бизнес.Они за счёт Зенита Шальке тоже пиарятся.Такова современная жизнь.А нытьё типа вот деньги народные и прочее пердёшье завистников,которым не чего больше написать.И повторяются постоянно.Хотя сейчас Зениту не позавидуешь.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 марта 2018, 07:26

      Неужели доходит,что деньги не все решают?

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Диктор 25 марта 2018, 10:10

      Не деньги,а самоотдача от этих денег.

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      Рейтинг: -253

      Sanek85 25 марта 2018, 00:29

      Гена, ну угомонись ты уже! Пора на пенсию, пора!

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 25 марта 2018, 00:00

      решать клубу что? кого брать кто может рассказать а кто нет про договорным?

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