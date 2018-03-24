Павлюченко: «После Марибора встали вокруг Хиддинка и просили не уходить»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о том, что было после ответного стыкового матча за выход на ЧМ-2010 против сборной Словении (0:1). Наша команда по сумме двух встреч уступила.

«Подошли к главному тренеру Гусу Хиддинку, встали полукругом и просили не уходить. Не плакал ли? Ну, нас там много было. Будь я один, плакал бы, конечно», – рассказал игрок в эфире «Матч ТВ».

В период с 2003 по 2012 годы Павлюченко провел 50 матчей за сборную (21 гол).