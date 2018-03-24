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    Павлюченко: «После Марибора встали вокруг Хиддинка и просили не уходить»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о том, что было после ответного стыкового матча за выход на ЧМ-2010 против сборной Словении (0:1). Наша команда по сумме двух встреч уступила.

    «Подошли к главному тренеру Гусу Хиддинку, встали полукругом и просили не уходить. Не плакал ли? Ну, нас там много было. Будь я один, плакал бы, конечно», – рассказал игрок в эфире «Матч ТВ».

    В период с 2003 по 2012 годы Павлюченко провел 50 матчей за сборную (21 гол).

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2018 11:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 17:23

      Хиддинк - это пока лучшее что у нас было.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 24 марта 2018, 14:20

      Марибор - это Березина последнего талантливого поколения футболистов России. Исторически трактую неверно, но смысл вы поняли.

      0
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 24 марта 2018, 12:20

      Бухать не надо было перед Марибором

      0
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