Английские фанаты устроили беспорядки в Амстердаме, 90 из них задержаны

Это русские хакеры виноваты- взломали автоматы по продаже спиртного! Бедные бриты не смогли устоять перед халявой.
Сборная Англии провела товарищеский матч против сборной Голландии в Амстердаме (1:0). Фанаты «трех львов» устроили в столичном городе беспорядки.
Британцы гуляли по Амстердаму в состоянии алкогольного опьянения, кидали мусор в местных жителей и туристов, нецензурно ругались. 90 болельщиков задержаны полицией.
Напомним, что в Россию на чемпионат мира планируют приехать тысячи англичан.