Английские фанаты устроили беспорядки в Амстердаме, 90 из них задержаны

Сборная Англии провела товарищеский матч против сборной Голландии в Амстердаме (1:0). Фанаты «трех львов» устроили в столичном городе беспорядки.

Британцы гуляли по Амстердаму в состоянии алкогольного опьянения, кидали мусор в местных жителей и туристов, нецензурно ругались. 90 болельщиков задержаны полицией.

Напомним, что в Россию на чемпионат мира планируют приехать тысячи англичан.