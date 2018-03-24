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    Английские фанаты устроили беспорядки в Амстердаме, 90 из них задержаны

    Сборная Англии провела товарищеский матч против сборной Голландии в Амстердаме (1:0). Фанаты «трех львов» устроили в столичном городе беспорядки.

    Британцы гуляли по Амстердаму в состоянии алкогольного опьянения, кидали мусор в местных жителей и туристов, нецензурно ругались. 90 болельщиков задержаны полицией.

    Напомним, что в Россию на чемпионат мира планируют приехать тысячи англичан.

    Источник: BBC

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    24.03.2018 11:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 25 марта 2018, 09:00

      Это русские хакеры виноваты- взломали автоматы по продаже спиртного! Бедные бриты не смогли устоять перед халявой.

      0
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 24 марта 2018, 23:02

      вот поэтому и бояться ехать в Россию,так как наши пиз@ячек вставят махом

      0
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 24 марта 2018, 20:55

      А напоили их силой и конечно русские , а водка называлась " путинка " !

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 24 марта 2018, 15:23

      У нас они не побалуют.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 марта 2018, 12:21

      Этих, задержанных английских фанатов, нужно посадить в тюрьму, но не в
      голландскую и не в английскую, а какую-нибудь в африканскую и лет на пять.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > vladimir-7 24 марта 2018, 12:30

      да им тайской хватит тюрьмы

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      Рейтинг: +2888

      absent32 24 марта 2018, 11:47

      англичане сами нарываются и врагов наживают, а потом все нацисты и все виноваты.

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      Рейтинг: +527

      трениришко 24 марта 2018, 11:42

      ублюдки

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      Рейтинг: +8823

      vladik12 24 марта 2018, 11:08

      Англы, готовьтесь. Наши полицейские дадут вам дрозда.

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