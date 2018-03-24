Посол Египта в РФ: «Россия потрясающе готова к чемпионату мира-2018»

Посол Египта в России Ихаб Ахмед Талаат Наср оценил степень готовности нашей страны к чемпионату мира-2018. По словам дипломата, проделана потрясающая работа.

«Я в восторге от того уровня, на котором все организовано. Были приложены огромные усилия. Качество стадиона просто супер! Я отдаю должное той работе, которую проделали наши российские коллеги не только на стадионе, но и на прилегающей территории.

Я встречался со многими российскими чиновниками, побывал на многих объектах. Потрясающая работа! Это касается и логистики, и аэропортов, инфраструктуры, тренировочных площадок», – сказал Наср.

Сборная Египта – соперник нашей команды по групповому этапу турнира.