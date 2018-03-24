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    Посол Египта в РФ: «Россия потрясающе готова к чемпионату мира-2018»

    Посол Египта в России Ихаб Ахмед Талаат Наср оценил степень готовности нашей страны к чемпионату мира-2018. По словам дипломата, проделана потрясающая работа.

    «Я в восторге от того уровня, на котором все организовано. Были приложены огромные усилия. Качество стадиона просто супер! Я отдаю должное той работе, которую проделали наши российские коллеги не только на стадионе, но и на прилегающей территории.

    Я встречался со многими российскими чиновниками, побывал на многих объектах. Потрясающая работа! Это касается и логистики, и аэропортов, инфраструктуры, тренировочных площадок», – сказал Наср.

    Сборная Египта – соперник нашей команды по групповому этапу турнира.

    Источник: RT

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    24.03.2018 09:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 25 марта 2018, 14:23

      Было бы намного лучше если бы он так об игре нашей сборной отзывался... А пускать пыль в глаза за бешеные миллиарды много умы не надо...

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    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 24 марта 2018, 15:49

      это он троллит)))

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