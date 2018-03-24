Орлов: «Дзюба явно не останется в «Зените» при Манчини. А разбрасываться такими игроками нельзя»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем нападающего «Арсенала» Артема Дзюбы, права на которого принадлежат «Зениту».

«Останется ли Дзюба в «Зените»? Тут зависит от тренера. С Манчини явно не останется. А с другим – не знаю. Мне кажется, такими игроками нельзя разбрасываться. И Шатова надо вернуть, и Луку Джорджевича надо взять из Тулы – он забивной, скоростной. Такого нападающего нет в «Зените», – сказал Орлов в эфире программы «ГСО Live».