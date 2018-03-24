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    Орлов: «Дзюба явно не останется в «Зените» при Манчини. А разбрасываться такими игроками нельзя»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем нападающего «Арсенала» Артема Дзюбы, права на которого принадлежат «Зениту».

    «Останется ли Дзюба в «Зените»? Тут зависит от тренера. С Манчини явно не останется. А с другим – не знаю. Мне кажется, такими игроками нельзя разбрасываться. И Шатова надо вернуть, и Луку Джорджевича надо взять из Тулы – он забивной, скоростной. Такого нападающего нет в «Зените», – сказал Орлов в эфире программы «ГСО Live».

    Источник: «ВКонтакте»

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    24.03.2018 00:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 марта 2018, 10:45

      Орлов сейчас сборная играет причем тут твой долбанный Зенит

      -1
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 24 марта 2018, 10:26

      Дзюба, после его заявления о том, что он готов заплатить, лишь бы сыграть против Зенита, вообще в Зените не нужен, ни при Манчини, ни без него.

      0
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 24 марта 2018, 01:16

      Да всех нужно возвращать!!! И еще человек 20 прикупить лямов на 500! Может хотя бы тогда смогут года через 3 побороться за выход в квалификацию ЛЧ с третьего места!

      -1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 24 марта 2018, 00:13

      правильно говорите господин Орлов

      1
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      Рейтинг: +715

      Mario84 24 марта 2018, 00:12

      И ещё игроков 10, играть то некому)

      1
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