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Самедов: «Бразилия – это уровень выше»

23 марта 2018, 22:55
2

Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал результат товарищеского матча против Бразилии (0:3).

«Ребята, которые играют в сборной Бразилии, — это уровень выше. То, как они работают с мячом, то, как они выходят из-под прессинга, то, как они наказывают за ошибки, — все самое лучшее в футболе собрано в сборной Бразилии. То, как они провели Латинскую Америку, свой турнир, тех же аргентинцев они вынесли — 3:0. Сейчас эта сборная — фаворит.

К Франции будем готовиться, у нас есть три дня, надо проанализировать, сделать выводы. Тишина на трибунах? После первого тайма казалось, что у нас что-то впереди, что-то получалось. Но эти 10-15 минут, когда нам забили три гола, ошарашили и нас, и трибуны.

Мы играли со сборной, которая считается фаворитом. Они нам показали, что нас ждет в случае, если мы встретимся с такой сборной на чемпионате мира.

Выводы будет делать позже. Завтра тренерский штаб нам расскажет, где мы что-то сделали не так, где ошиблись. Сегодня было много ошибок, но Бразилия — команда топ-уровня», – сказал Самедов.

Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Россия Бразилия Самедов Александр
Комментарии (2)
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absent32
1521835368
Бразилия, Саша, это сборная мира, а Россия РФПЛ)))
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Александ1982
1521839708
вы серьезно хотели играть с ними на равных???
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